Joe vs. Carole: Kate McKinnon e John Cameron Mitchell nel trailer della serie

Peacock ha diffuso il primo trailer di Joe vs Carole, la serie che svelerà i retroscena della guerra felina tra l'animalista Carole Baskin e l'amante di animali esotici Joe "Exotic" Schreibvogel.

Joe vs. Carole si concentrerà su Carole Baskin, che si propone di chiudere l'impresa di Joe Exotic quando scopre che sta allevando e usando i suoi grandi felini a scopo di lucro. Presto ne segue una rivalità crescente, ma Baskin ha i suoi scheletri nell'armadio e Joe non si fermerà davanti a nulla per smascherare quella che vede come ipocrisia da parte della donna.

La miniserie in otto episodi Joe vs. Carole sarà incentrata sul personaggio di Kate McKinnon, l'animalista Carole Baskin, rivale di Maldonado-Passage nella docuserie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness.

Nel cast ci sono anche Kyle MacLachlan, Brian Van Holt, Sam Keeley, Nat Wolf, Marlo Kelly, William Fichtner, Dean Winters, David Wenham.

Negli USA tutti e otto gli episodi di Joe vs. Carole saranno disponibili sul servizio streaming Peacock il 3 marzo.