Joe vs. Carole: Kate McKinnon e John Cameron Mitchell nel primo teaser della serie

Joe vs. Carole è la nuova serie dedicata alla storia di Joe Exotic e Carole Baskin che è stata realizzata per Peacock e di cui online è stato condiviso il primo teaser, in attesa del debutto in streaming previsto per il 3 marzo.

Nel video si vede qualche scena in cui si sottolinea la rivalità tra i due protagonisti, oltre a mostrare l'attivista insieme al marito dichiarare che si tratta di una guerra.

La miniserie in otto episodi Joe vs. Carole sarà incentrata sul personaggio di Kate McKinnon, l'animalista Carole Baskin, rivale di Maldonado-Passage nella docuserie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Dopo aver scoperto che l'eccentrico amante dei felici Joe "Exotic" Schreibvogel (John Cameron Mitchell) li usa per trarne profitto, Carole decide di dar battaglia al rivale. Ma Carole ha degli scheletri nell'armadio e quando emergeranno, Joe non si fermerà davanti a nulla per smascherare la sua ipocrisia.

Nel cast ci sono anche Kyle MacLachlan, Brian Van Holt, Sam Keeley, Nat Wolf, Marlo Kelly, William Fichtner, Dean Winters, David Wenham.

Ecco le prime foto dei protagonisti:

Joe vs. Carole: Kate McKinnon in una foto della serie