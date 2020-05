Joe Pantoliano: incidente stradale per l'attore di Matrix e I Goonies

L'attore Joe Pantoliano, celebre per Matrix e I Goonies è rimasto coinvolto in un incidente stradale, per fortuna senza conseguenze gravi.

L'attore Joe Pantoliano è stato ricoverato in ospedale nella giornata di venerdì, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. L'attore e caratterista, celebre per i suoi ruoli in Matrix e I Goonies, si trovava in Connecticut, quando è stato investito da un'auto, riporta il sito TMZ.

L'incidente è stato confermato dalla moglie di Joe Pantoliano, Nancy Sheppard, la quale ha spiegato che Joe stava camminando con la sua famiglia, quando è stato investito da una Porsche che a sua volta era stata colpita da un'altra vettura che arrivava da un'altra direzione. Nell'impatto l'attore è stato sbalzato ed è finito contro uno steccato di legno. Nell'impatto ha riportato diverse ferite, tra cui una contusione alla testa e altri infortuni alla gamba sinistra e alla spalla. Dopo l'incidente Pantoliano è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e cure del caso.

Fortunatamente le ferite riportate da Pantoliano non sono gravi e l'attore ha fatto ritorno a casa. Secondo il suo agente, Pantoliano sta bene e sta riposando per riprendersi dalla disavventura di venerdì. "Gli hanno messo dei punti e hanno fatto degli esami per dei traumi alla testa e al petto." - ha spiegato, aggiungendo che l'attore ringrazia tutti coloro che si sono preoccupati in queste circostanze.

Nella foto che è stata postata successivamente su Instagam, l'attore appare in ottima forma, nonostante le evidenti ferite riportate nell'incidente.

Oltre che per Matrix e I Goonies, Joe Pantoliano è ricordato anche per i suoi ruoli in Risky Business, Bad Boys e I Soprano. Recentemente ha ripreso il ruolo del Capitano COnrad Howard in Bad Boys for Life.