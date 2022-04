Joe Manganiello nel cast del thriller The Kill Room

L'attore Joe Manganiello affiancherà Samuel L. Jackson e Uma Thurman con un ruolo da protagonista in The Kill Room.

Joe Manganiello farà parte del cast del thriller The Kill Room, un progetto scritto da Jonathan Jacobson e diretto da Nicol Paone.

Il film ha come protagonisti anche Samuel L. Jackson e Uma Thurman, di nuovo insieme sul set dopo il successo di Pulp Fiction.

Al centro della trama di The Kill Room ci saranno un assassino su commissione (Joe Manganiello), il suo capo (Samuel L. Jackson) e una gallerista (Uma Thurman), la cui attività di riciclaggio di denaro trasforma rapidamente in modo accidentale il killer in un fenomeno avant-garde. La donna dovrà quindi provare a gestire il mondo dell'arte mentre si scontra con quello criminale.

Le riprese del film inizieranno in primavera in New Jersery e New York.

Joe Manganiello, attualmente, è uno dei protagonisti della serie Moonhaven e del film Metal Lords, oltre ad aver collaborato con Zack Snyder in occasione della nuova serie Netflix intitolata Army of the Dead: Lost Vegas.