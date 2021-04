Joe Exotic: John Cameron Mitchell interpreterà la star di Tiger King nella serie biografica NBCUniversal

NBCUniversal ha trovato il suo Joe Exotic. L'attore e regista John Cameron Mitchell è stato scelto per il ruolo dell'ex proprietario dello zoo dell'Oklahoma Joseph "Joe Exotic" Maldonado-Passage, reso famoso dalla docuserie Netflix Tiger King, nella serie limited biografica di NBCUniversal.

Tiger King: Joe Exotic in un'immagine della serie Netflix

"Sono entusiasta di assumere il ruolo di questo popolare antieroe popolare moderno", ha dichiarato John Cameron Mitchell, 57 anni, a People. "Io e Joe abbiamo la stessa età e, come lui, sono cresciuto queer in Texas, Oklahoma e Kansas, quindi mi sento come se conoscessi qualcosa di questo tipo e del suo disperato tentativo di conquistare un mondo inospitale".

Mitchell affiancherà Kate McKinnon, che sarà l'animalista Carole Baskin, rivale di Maldonado-Passage in Tiger King: Murder, Mayhem and Madness.

Joe Exotic, titolo provvisorio della serie che andrà in onda su NBC, Peacock and the USA Network, è basata sul podcast Wondery Joe Exotic e ricostruirà fatti della vita di Carol Baskin, 59, quando scopre che il suo nemico Joe Exotic sta usando i felini per trarne profitto.

Tiger King: scoperto un cadavere nello zoo di Joe Exotic

"Carol si propone di far chiudere la sua impresa alimentando una rivalità in rapida escalation. Ma Carole ha un passato non proprio limpido e quando i suoi altarino verranno fuori Joe non si fermerà davanti a nulla per smascherare la sua ipocrisia".

Kate McKinnon, 37 anni, sarà anche produttrice esecutiva della serie insieme a Etan Frankel, autore della sceneggiatura.