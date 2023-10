John Cameron Mitchell produce la pièce digitale xXPonyBoyDerekXx, solo su OnlyFans e X

John Cameron Mitchell si lancia in una nuova avventura realizzando un dramma digitale sessualmente esplicito rivolto a OnlyFans e X.

John Cameron Mitch si cimenta in una nuova avventura. L'attore e regista sta per lanciare un progetto digitale intitolato xXPonyBoyDerekXx, che sarà disponibile su X e OnlyFans a partire da lunedì. Come ha annunciato su Instagram, Mitchell sarà produttore esecutivo del misterioso progetto.

Descritto come un "gioco digitale rivoluzionario", il dramma combinerà teatro, film e media digitali misti per raccontare la storia di un creatore di OnlyFans di 18 anni interamente attraverso OnlyFans e X post. Per vedere lo svolgimento della storia, gli spettatori dovranno iscriversi all'account OnlyFans di xXPonyBoyDerekXx.

Il dramma di Mitchell e Arterial Projects è scritto da Gage Tarlton, che ha co-diretto il progetto con Carlos Cardona.

I dettagli di xXPonyBoyDerekXx

"Gage Tarlton hackera il codice sorgente commerciale dello strip club hi-tech OnlyFans per creare un tipo totalmente nuovo di narrazione umana", ha detto John Cameron Mitchell a Deadline. "Riporta la telecamera sullo spettatore per costringerlo a sperimentare la vera umanità dietro il lavoro sessuale digitale. Finalmente! Giovani registi e produttori di teatro intelligenti sovvertono il complesso industriale del porno per scoprire l'empatia!"

Secondo i produttori, il personaggio principale di xXPonyBoyDerekXx sarà interpretato da_ "una star virale di Internet"_ la cui identità non verrà rivelata fino alle scene finali. Boomer Banks, personalità di OnlyFans e difensore della comunità, sarà il co-protagonista Aaron Channing.

xXPonyBoyDerekXx includerà la scenografia di Ana Novačić, i costumi di Catharina Schürenberg, la direzione artistica di Sydney Buchan e la musica originale di Daniel Schlossberg. Brayden Simpson è il line producer e Brian Sabowski è il responsabile della produzione dell'unità. Il team dell'intimità è composto dalla consulente per l'intimità Teniece Divya Johnson e dal coordinatore dell'intimità Marcus Watson.