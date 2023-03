John Cameron Mitchell sostituisce Leslie Jordan nel film Ron

John Cameron Mitchell sostituirà Leslie Jordan nel film Ron, a cui la star della comicità aveva iniziato a lavorare prima della sua morte improvvisa avvenuta a 67 anni.

Il progetto avrà come star Margaret Cho e sono proprio le esperienze personali dell'attrice alla base della storia che verrà raccontata sul grande schermo.

Ron sarà scritto e diretto da Ben Eisner e segue la complicata undicenne Lola, che nell'estate del 1982 scopre l'esistenza di MTV, della musica punk rock e delle telecamere in 8mm grazie al suo babysitter Ron, ruolo affidato a John Cameron Mitchell.

L'uomo, durante la crisi legata al diffondersi dell'AIDS, affida a Lola il compito di realizzare un film che dimostri, o smentisca, l'esistenza di Dio prima della fine dell'estate.

Un ritratto di John Cameron Mitchell

Margaret Cho ha raccontato: "Ron è una storia ispirata a tutti gli uomini gay che mi hanno fatto da babysitter quando ero una ragazzina e alle loro lotte che ho raccontato nella mia canzone intitolata Ron's Got a DUI. Questo film è totalmente dedicato alla sfida rappresentata dal crescere e sapere che non è mai troppo tardi per diventare un adulto e al tempo stesso che va bene rimanere bambini. Ron impara come comportarsi come un uomo della sua età da una bambina che ha meno della metà dei suoi anni e Lola impara a essere una ragazzina da qualcuno che si ricorda realmente cosa voglia dire. Si tratta di un racconto senza tempo in cui vogliamo tutti perderci".

Leslie Jordan era impegnato nella pre-produzione del progetto nei giorni prima della sua morte a causa di un attacco di cuore mentre era alla guida della sua macchina.