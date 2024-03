Joe Dante dirigerà il suo primo film dopo 10 anni

Deadline riporta che Roger Corman sta collaborando con Joe Dante per produrre un reboot del classico di Corman del 1960 La piccola bottega degli orrori, intitolato "La piccola bottega degli orrori di Halloween". E, sì, Dante sarà il regista di questo film.

I dettagli

Corman - che compirà 98 anni il 5 aprile - ha diretto più di 70 film e ne ha prodotti più di 300 nel corso della sua carriera settennale. Lo scrittore di Matinee, Charles S. Haas, ha scritto la sceneggiatura di La piccola bottega degli orrori di Halloween, ma non sono stati rivelati dettagli sulla trama. Il materiale di partenza è già stato trasformato in un musical del 1986, interpretato da Steve Martin. Il film di Dante probabilmente non assomiglierà molto a quello e si orienterà più verso il territorio del genere, proprio come la versione di Corman.

Dante, un regista di genere sottovalutato e molto dotato vanta titoli come Piraña, L'ululato, Gremlins, L'erba del vicino e Matinee. Quest'ultimo, il suo film migliore, è una lettera d'amore lirica a William Castle e ai film di mostri degli anni Cinquanta.