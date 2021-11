Joe Biden, il peto al Cop26 travolge Twitter: i titoli dei film a tema sono esilaranti

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrebbe emesso un peto molto rumoroso in presenza dei grandi della terra al recente Cop26 di Glasgow e su Twitter gli utenti stanno creando dei titoli di film a tema semplicemente esilaranti.

Twitter è letteralmente impazzito da quando si è verificato il fattaccio: Camilla Parker Bowles, a quanto pare, "non ha ancora smesso di parlare della lunghissima scoreggia" del 78enne, secondo quanto riferito delle più importanti testate giornalistiche internazionali.

Gli utenti hanno lanciato #cinebiden: un hashtag dedicato al peto di "Sleepy Joe" al quale migliaia di persone stanno abbinando un titolo di film a tema. Ecco alcuni esempi: "Qualcuno sganciò dal buco del cuculo", "C'era una loffa in America", "Anche i Presidenti mangiano fagioli", "Travolti da un insolito intestino... #cinebiden" e ancora: "Petardi senza gloria".

COP26: il peto di Joe Biden sconvolge Camilla Parker Bowles, a proposito di emissioni

Altri utenti, invece, hanno deciso di dedicarsi ai fotomontaggi, unendo all'hashtag di Twitter delle foto in cui Joe Biden viene preso in giro per l'incidente verificatosi presso il Cop26 di Glasgow. Il Grande Flagello scrive: "Biden sarà ospite speciale di Mirta Merlino", postando una foto della conduttrice e della sua trasmissione intitolata, per l'appunto, "L'aria che tira".