Aubrey Plaza svela il furto fatto alla Casa Bianca ai danni di Joe Biden

Aubrey Plaza ha rivelato di aver compiuto un furto nell'ufficio di Joe Biden quando era il vice-presidente di Barack Obama.

L'attrice, intervistata da The New Yorker, ha condiviso un aneddoto che risale al 2012.

Oltre un decennio fa, infatti, Joe Biden ha girato un cameo per la serie Parks and Recreation. La scena è stata girata alla Casa Bianca e il cast ha potuto fare un breve tour dell'ufficio del vice presidente.

Aubrey Plaza aveva già incontrato il politico durante una conferenza dedicata ai giovani.

L'attrice ha raccontato: "Sapeva il mio nome. Ha detto: 'Aubrey!'. Ogni volta che lo vedo mi racconta sempre la stessa storia. La sua prima moglie ha frequentato il mio stesso liceo, quindi mi dice come la aspettasse fuori dal convento perché era una scuola cattolica per sole ragazze. Ed è una storia davvero dolce, ma l'ho sentita molte volte. Ho risposto: 'Lo so, Joe! Ha frequentato l'Ursuline!".

Parks and Recreation: Il governo della risata

Aubrey Plaza è April Ludgate in Parks and Recreation

Quando è entrata nell'ufficio di Joe Biden, Aubrey ha scoperto sulla scrivania del vice-presidente un foglio con il suo nome e alcuni dettagli che la riguardavano, tra cui il loro primo incontro e ciò che li legava. L'attrice ha afferrato il foglio e, nonostante Mike Schur l'abbia rimproverata, il suo gesto non ha avuto conseguenze.

La star del piccolo schermo ha ricordato: "Ho esclamato: 'Lo sapevo! Non si ricorda affatto di me!'. Ma i politici sono così, sapete? L'ho messo in tasca, e Mike Schur, creatore di Parks and Rec, era sconvolto. Ha detto: 'Non puoi rubare dalla Casa Bianca!'. E ho detto: 'Non mi importa nulla! So cosa ha fatto! Non mi conosceva!'. Sì, ho rubato proprio dalla sua scrivania. E devono esserci delle telecamere alla Casa Bianca, ma non mi hanno fatto nulla".

Aubrey ha successivamente perso quel biglietto: "Potete immaginare se l'avessi tenuto? Avrei potuto incorniciarlo o venderlo. Ora è il Presidente, non avevo idea".