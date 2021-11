COP26: il peto di Joe Biden sconvolge Camilla Parker Bowles, a proposito di emissioni

Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti più anziano di sempre, ha emesso un lungo e rumorosissimo peto mentre stava parlando con Camilla Parker Bowles durante il COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Glasgow.

Joe Biden e suo figlio Beau. Dietro di loro, Barack Obama

Da quando si è verificato il fattaccio la duchessa di Cornovaglia "non ha smesso di parlare della lunghissima scoreggia" del 78enne, secondo quanto riferito delle più importanti testate giornalistiche statunitensi e britanniche.

I due, la scorsa settimana, stavano facendo due chiacchiere al raduno globale sul cambiamento climatico quando il presidente, secondo una fonte anonima intervistata dal DailyMail la scorsa domenica, non è proprio riuscito a trattenersi. "Il peto è stato lungo, rumoroso e impossibile da ignorare", ha rivelato la fonte.

"Camilla non ha smesso di parlarne da quando è accaduto." ha continuato la fonte. "La Parker Bowles, sposata con il principe Carlo dal 2005, è rimasta sbalordita dalla flatulenza." Inoltre, durante i primi minuti della conferenza sul cambiamento climatico Joe Biden, ad un certo punto, ha chiuso gli occhi per ben 22 secondi prima che un suo assistente lo svegliasse: il presidente non è riuscito a rimanere sveglio durante il discorso di Eddie Ndopu, un attivista per i diritti dei disabili.