Joe Bastianich e Mario Batali: la star di Masterchef chiude col socio accusato di molestie

Il divorzio tra Joe Bastianich e Mario Batali è ufficiale: il celebre chef stellato e socio del giudice di Masterchef, è accusato di molestie sessuali da alcune ex dipendenti dei ristoranti di proprietà del Batali & Bastianich Hospitality Group.

La rottura definitiva del rapporto lavorativo con Mario Batali - dopo il contraccolpo subito con la chiusura di diversi locali in tutto il mondo - è stata affidata ad un comunicato diffuso dalla famiglia di Joe Bastianich, nel quale la sorella del giudice di Masterchef Italia, Tanya Bastianich Manuali, sottolinea che Batali "non trarrà più alcun vantaggio dai ristoranti in nessuna maniera, forma o circostanza".

Il sodalizio tra Mario Batali e Joe Bastianich nacque nel 1993 e crebbe esponenzialmente in tutto il mondo, con l'apertura di decine di ristoranti Made in Italy, fra cui i newyorchesi Babbo e Dal Posto. Dopo un anno di trattative legali, il giudice di Masterchef Italia afferma:"Dopo 25 anni è un divorzio complicato. In questo anno abbiamo provato a sistemare la situazione: abbiamo chiuso alcuni ristoranti, ci siamo concentrati sui dipendenti, adesso possiamo guardare al futuro. Sono contento non sia più coinvolto ma gli auguro ogni bene. Ora il gruppo conta 16 ristoranti ed è tutto in famiglia". Le quote di maggioranza sono state acquistate dalla sorella Tanya. Il rapporto personale tra Batali e Bastianich si è interrotto nel dicembre 2017. Lo chef ha fatto gli auguri all'ex socio su Twitter: "Ho raggiunto un accordo con Joe e non ho più una sola azione nel gruppo che avevamo costruito insieme. Gli auguro la miglior fortuna per il futuro". Batali nel frattempo ha venduto anche le sue quote di Eataly Usa.

Leggi anche Masterchef Italia 8: Intervista a Giovanni Venditti e Anna Martelli, concorrenti eliminati

Le ex dipendenti dei ristoranti che hanno accusato di molestie Mario Batali hanno spiegato al New York Times come fosse impossibile per Joe Bastianich non essere a conoscenza di questi gravi comportamenti. Bastianich ha sempre smentito: "Non ho mai sentito né visto Mario molestare una dipendente. Ho sentito invece Mario dire cose inappropriate ad alcune nostre dipendenti e nonostante l'abbia criticato per questo avrei dovuto fare di più. Mi dispiace profondamente".