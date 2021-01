Italia’s Got Talent 2021, Frank Matano e Joe Bastianich parlano della nuova edizione

La nostra intervista video a Frank Matano e Joe Bastianich, due dei giudici di Italia's Got Talent 2021, in onda ogni mercoledì su TV 8 e Sky Uno per sette puntate più finale live.

Italia's Got Talent 2021: giudici e conduttrice in una foto promozionale della nuova edizione

Squadra che vince, non si cambia. Questo sembra il punto di partenza di Italia's Got Talent 2021, in prima visione assoluta su TV 8 ogni mercoledì alle 21:30, una nuova edizione realizzata con caparbietà nel momento difficile che stiamo vivendo che si è affidata alla sicurezza delle conferme sia alla conduzione, con Lodovica Comello ancora presentatrice dello show, che tra i quattro giurati che sono di nuovo Frank Matano, Joe Bastianich, Mara Maionchi e Federica Pellegrini. A loro tocca ancora il compito di selezionare i talenti che si alternano sul palco per racimolare i tre "sì" necessari ad andare avanti nel cammino dello show o l'ambitissimo Golden Buzzer posto al centro del tavolo della giuria che permette di accedere direttamente alla finale.

La finale, che si terrà live, arriverà al termine delle sette nuove puntate dello show, messe in piedi con uno sforzo produttivo notevole dato il periodo e registrate in autunno negli studi di Cinecittà alla presenza di un pubblico selezionato e nel rispetto dei protocolli di sicurezza. "Questo tipo di entertainment show" ci dice Nils Hartmann di Sky, "ha un valore ancora superiore in un momento come questo. A marzo scorso eravamo in una situazione difficile, ma siamo riusciti a mandare in onda X Factor, 4 ristoranti e ora anche Italia's Got Talent. Realizzare show del genere è un'impresa di cui siamo orgogliosi." Orgogliosi anche per il successo del format, prodotto in 74 paesi e ancora apprezzato dopo tanti anni dal debutto, tanto che "l'ultima edizione britannica è partita con undici milioni di spettatori", come ci dice Gabriele Immirzi di Freemantle.

La video intervista a Frank Matano e Joe Bastianich

Giudicare di pancia

Come si giudicano talenti appartenenti ad ambiti completamente diversi? Non ha dubbi Frank Matano: di pancia. "Dopo tanti anni ti abitui. Non sono per esempio un tecnico di ballo, ma so vedere se una performance di danza mi piace o meno. Quando giudico una esibizione al di fuori del mio ambito tecnico cerco di usare il mio gusto, essere sincero e motivare nel miglior modo difficile il perché mi piace o meno." A questo scopo diventa importante anche la giuria e il confronto con gli altri giurati, come spiega Joe Bastianich, pronto a rivolgersi ai colleghi per un parere sui rispettivi ambiti di competenza: "giudico di pancia, ma se sono incerto sulla bravura di un comico, per esempio, chiedo a Frank".

Il segreto di un successo

Del successo a cui accennava Immirzi abbiamo parlato anche con Joe Bastianich e Frank Matano, chiedendo quale fosse la loro idea su questo ampio riconoscimento e come si può rinnovare uno show già così seguito. "Got Talent, per il grosso numero di talenti che arriva ogni anno, racconta anche la situazione culturale del momento storico" ci dice Frank Matano e si rinnova implicitamente: le performance cambiano in base ai tempi e anche le passioni dei partecipanti. Credo sia la forza del programma."_

Italia's Got Talent 2021: un'immagine dalle nuove puntate

È d'accordo con lui anche Joe Bastianich, che parla di "uno show super contemporaneo" in cui i talenti "affrontano la situazione che stiamo vivendo in maniera artistica: la sofferenza, lo stare insieme, tanti talenti vanno ad approfondire i momenti difficile che stiamo vivendo attraverso la loro arte." Un periodo difficile che però non ha mai messo in discussione la realizzazione dello show. "Abbiamo avuto un grandissimo aiuto dalla produzione. Siamo stati fortunati, ma c'è stato un grosso lavoro alla base" ci dice Matano, ma è ancora più deciso e diretto Bastianich: "lo dico da Americano: dobbiamo fare queste cose! Con tutta la possibile sicurezza, ma dobbiamo tornare alla normalità e fare una produzione come Italia's Got Talent e andare avanti."