Masterchef Italia 8: intervista a Giovanni Venditti e Anna Martelli, concorrenti eliminati

Masterchef Italia 8: puntuali, come ogni giovedì, anche questa settimana, sul canale 108 di Sky Uno, si sono riaccesi i fornelli dei 13 aspiranti chef, rimasti in gara all'ottava edizione del cooking show di Sky. Puntuale arriva ora anche la nostra intervista ai concorrenti eliminati della settima puntata del programma, Giovanni Venditti e Anna Martelli Ecco cosa ci hanno raccontato sull'esito di una puntata davvero ricca di emozioni e colpi di scena la sorridente e inarrestabile signora Anna e il timido, ma capace Giovanni, studente di medicina fuoricorso, divenuto bersaglio dell'ironia un po' cattivella di Joe Bastianich.

Anna Martelli, la signora sprint lascia Masterchef Italia 8

È stato un colpo al cuore quello inferto al pubblico di Masterchef Italia 8 durante la settima puntata. La doppia eliminazione di questa settimana, infatti, ha fatto fuori "l'animo più puro e ingenuo" di questa edizione. A cominciare dalla signora Anna Martelli, deliziosa 72enne di Pecetto Torinese (TO), entrata nella cucina di Masterchef con un'energia e una positività dirompenti e che hanno controbilanciato il clima di grande competitività e tensione instaurato finora dai più giovani. "Io sono così fin da bambina!", ci ha raccontato Anna dopo la sconfitta, accettata con serenità, nel suo stile di perfetto fair play, "Mia mamma mi diceva che ero una capretta selvatica! È grazie a lei e a mio padre se sono così piena di voglia di vivere. Erano genitori formidabili e ho avuto un'infanzia fantastica". Con la sua carica e la sua umanità la più anziana del gruppo è diventata subito un modello da prendere come esempio per i giovani e uno stimolo per i non più giovani a saper cogliere e gustare le occasioni - anche inaspettate - che la vita può dare a ogni età. "Io mi sono trovata bene con tutti qui", prosegue Anna, "Ho pensato solo a cucinare, senza guardare quello che facevano gli altri. Sapevo che non avrei vinto fin dall'inizio, ma non ero qui per quello. Per me è stata una grandissima soddisfazione. Chi lo avrebbe mai immaginato a 72 anni?!". E chi avrebbe immaginato che, dopo aver superato indenne prove decisamente più impegnative, a farla capitolare sarebbe stata a una banale cotoletta? O meglio: un chicken parmesan, assegnatale all'Invention Test e proveniente dal menù americano del ristorante newyorkese di Joe Bastianich. Ma Masterchef, lo sappiamo, sa essere davvero imprevedibile e a questa imprevedibilità deve parte del suo successo. Certo è che l'assenza di Anna influirà in modo netto sul clima della classe di Masterchef, che sta via via perdendo alcuni dei suoi personaggi più interessanti.

Giovanni Venditti cambia vita: Lascio medicina per diventare chef

Se l'uscita di Anna poteva essere messa in conto (anche se per nulla scontata in questa fase), decisamente più imprevedibile era l'eliminazione di Giovanni Venditti. Lo studente "plurifuoricorso" finora aveva infatti dimostrato di sapere il fatto suo in cucina, vincendo diverse prove e risultando anche il migliore del gruppo, in alcuni casi. "Non me l'aspettavo proprio di uscire adesso", ammette anche lui, "Speravo di andare un po' più avanti, sinceramente". A fregarlo "la memoria e l'agitazione", durante un Pressure Test "tra i più difficili mai visti a Masterchef", secondo quanto commentato da Joe Bastianich. Agli sconfitti della prova esterna a Burano è toccato, infatti, cimentarsi in una staffetta culinaria, durante la quale è stato loro chiesto di memorizzare e riprodurre, cedendosi il testimone uno dopo l'altro, una ricetta stellata di chef Bruno Barbieri. Impresa difficile da immaginare e quasi impossibile da realizzare. "Forse da fuori non si capisce, ma il pressure mette un'agitazione enorme. È come avere una spada di Damocle sulla testa mentre si cucina", ci racconta Giovanni, che nel corso delle puntate era stato simpaticamente preso di mira da Joe Bastianich, con battutine e siparietti comici. A stuzzicare la vena da showman (un po' perfida) del giudice italo-americano l'aria bonaria e un po' impacciata del concorrente, paragonato persino a "Dottor Jekyll e Mr Hyde". "Ogni volta che dovevo presentare il piatto a Bastianich non sapevo cosa sarebbe successo... Dal colore che prendeva la mia faccia si sarà capito qual era il mio livello d'imbarazzo, credo!". Ma, nonostante tutto, questa terapia pare abbia avuto risvolti positivi. "A Masterchef ho imparato a gestire meglio la mia timidezza e a stare davanti alle telecamere", commenta Giovanni, per il quale questa esperienza pare aver davvero segnato uno spartiacque importante: "Ho deciso di lasciare medicina e di dedicarmi solo alla cucina. Di strada ce n'è tanta da fare, ma il mio sogno è di aprire un ristorante un giorno".

E' nata una stella: la signora Anna è la nonna d'Italia

Uscita da Masterchef, invece, la signora Anna ha dovuto fare i conti con una cosa che mai nella vita si sarebbe sognata: la notorietà. "Quello che è successo è incredibile. Ovunque vado mi riconoscono e mi chiedono persino le foto. Non posso più camminare per le strade di Torino. Io non sono abitutata! Ma la cosa che mi rende più felice è che sono soprattutto i giovani a dimostrarmi affetto e per me questa è la vittoria più bella. Vuol dire che sono una nonna speciale! Ora non ho più solo 8 nipoti ne ho tantissimi!". A volerle bene sono stati anche tutti gli avversari di Masterchef, nonostante non sia mancato anche qualche sgambetto da parte dei più cinici, come Gilberto, che all'ultima Mistery Box ha cercato di metterla in seria difficoltà, salvo poi ritrovarsi lui stesso vittima di un boomerang, creato ad hoc da un esilarante e geniale plot twist degli autori. Un'ennesima prova di quel karma positivo, che l'ha accompagnata fin dall'inizio. "Squadra che ha Anna vince" commentavano in tanti su Twitter in queste settimane, sottolineando la serie di vittorie che ha accompagnato chiunque avesse nel team la 72enne in tutte le prove esterne. Merito del suo "Maciste", spiegava lei, riferendosi alla presenza protettiva del suo amatissimo marito Salvatore, scomparso due anni fa e che lei ricordava spesso con tenerezza, rivedendolo nelle massicce sembianze di chef Antonino Cannavacciuolo.

Chi vincerà Masterchef Italia 8? Ecco i pronostici di Anna e Giovanni

Ora è tempo di fare largo ai giovani rimasti in gara e per i quali il traguardo è un obiettivo importante. Per quanto riguarda i pronostici, Anna fa il tifo per Valeria: "E' molto genuina. Tifo per lei e per Gloria. Poi, che vinca il migliore!". Anche Giovanni punta sulla sua vicina di banco Gloria, molto temuta dai compagni e spesso descritta come una "dura". Eppure, a guardare bene si capirebbe, che quella costruita dall'operaia mulettista di Tolmezzo è solo una corazza: "Gloria è la più preparata e nella vita fa un lavoro duro. Lo meriterebbe proprio."