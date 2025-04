Foodish, Joe Bastianich da stasera su TV8 alla scoperta delle tendenze a tavola con tanti ospiti vip

Joe Bastianich alla ricerca delle nuove tendenze nel food, in un viaggio attraverso l'Italia in compagnia di un'ospite vip. Ecco il nuovo programma di TV8, in onda dal 7 aprile dal lunedì al venerdì alle 20.30.

Arriva un nuovo programma a tema cibo su da stasera su TV8 alle 20:30. Si chiama Foodish e partirà il 7 aprile alle 20.30, tutti i giorni dal lunedì al venerdì con la conduzione di Joe Bastianch.

Foodish, gli ospiti

Venezia 2016: Joe Bastianich sul red carpet di The Bad Batch

La migliore amatriciana di Roma, la cotoletta più buona di Milano, oppure dove mangiare la pasta con le vongole a Napoli: Joe Bastianich viaggerà lungo la penisola alla scoperta dei cibi dello stivale. In un'auto guidata dal poliedrico Vittorio, il noto imprenditore della ristorazione sarà ogni volta in compagnia di ospiti del mondo dello spettacolo.

A tenergli compagnia, tra gli altri, ci saranno: Alessandro Borghese, Costantino della Gherardesca, Bianca Guaccero, Marisa Laurito, Aurora Leone, Frank Matano, Guido Meda, Giulia Salemi, Beppe Signori e Rocco Tanica.

Ciascuno di loro non accompagnerà Joe Bastianich a caso, in quanto sarà stato scelto proprio come esperto della città dove si disputa la sfida o del piatto in gara.

La sfida e il grembiule

Joe Bastianich a Masterchef 8

In ogni puntata di Foodish, quattro concorrenti si contendono la vittoria sfidandosi uno a uno, proponendo la stessa ricetta. Nel frattempo, Joe e l'ospite di puntata assaggiano le quattro proposte, selezionate come migliori proposte della stessa ricetta; dopo averle provate, assegneranno un voto da 0 a 10.

In questo modo andranno a decretare qual è la realizzazione migliore di quella ricetta in città; o meglio, la più "Foodish".

Il primo partecipante indossa di diritto il grembiule di Foodish che, dopo ogni sfida, può conservare in caso di vittoria, o cedere all'avversario in caso di sconfitta. Dopo l'ultima sfida, chi rimane col grembiule si aggiudica il titolo di più Foodish, una targa e la possibilità di poter apporre con orgoglio l'adesivo Foodish nel proprio locale.

Foodish è una produzione Banijay Italia.