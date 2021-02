Jodie Foster ricorda l'incidente sul set con un leone: "Mi morse e scapparono via tutti"

Jodie Foster, reduce dalla candidatura ai Golden Globe per The Mauritanian, ha ricordato uno spaventoso incidente con un leone risalente alle riprese di Due ragazzi e un leone, che la porta ancora oggi ad avere paura dei felini.

Una giovanissima Jodie Foster

Questa settimana sono state annunciate le nomination ai Golden Globe 2021. Per quanto riguarda le categorie riguardanti il Miglior attore e la Miglior attrice non protagonista in un film drammatico, sono stati selezionati Tahar Rahim e Jodie Foster per The Mauritanian, film diretto da Kevin Macdonald e incentrato sulle memorie di Mohamedou Ould Slahi, detenuto nel campo di prigionia di Guantánamo dal 2002 al 2016.

Jodie Foster posa sul red carpet dei Golden Globes 2012

Tale candidatura segna il ritorno di Jodie Foster ai Golden Globe a distanza di otto anni dal premio alla carriera ricevuto nel 2013 e di nove anni dalla nomination come miglior attrice in un film commedia per Carnage. D'altronde, proprio dopo aver spento cinquanta candeline (nel 2012), Foster aveva deciso di recitare solo in cose che lei stessa riteneva significative. Da allora è quindi apparsa soltanto in tre film: il distopico Elysium di Neill Blomkamp, Hotel Artemis di Drew Pearce e, appunto, The Mauritanian. Una scelta di certo ponderata, fatta da chi ha debuttato sul grande schermo a soli 10 anni, nel 1972. Il film era Due ragazzi e... un leone e la vedeva protagonista al fianco di Michael Douglas e Johnny Whitaker. Proprio al periodo di riprese di quel film risale un trauma che ha segnato profondamente Jodie Foster che, non a caso, ancora oggi si ritrova a fare i conti con la paura dei felini. Sul set del film, infatti, venne attaccata da un leone e rischiò la vita. L'attrice stava camminando al fianco dell'animale che, improvvisamente, si è avvicinato a lei e l'ha morsa, scuotendola come una bambola. "In quel momento tutti se ne sono andati perché avevano paura e il domatore di leoni disse 'Lasciala cadere', spiegando che il leone era stato addestrato a far cadere qualunque cosa fosse nella sua bocca. E così accadde. Quindi sì, questa è la mia storia incredibile ed è per questo che da quel momento giro alla larga da ogni tipo di felino".

Dopo l'uscita del film in questione, nonostante la giovanissima età, Jodie Foster continuò a prendere parte a numerosi progetti, tra cui Tom Sawyer di Don Taylor e Alice non abita più qui di Martin Scorsese. Con quest'ultimo è poi tornata a lavorare, appena 14enne, per Taxi Driver, al fianco di Robert De Niro.