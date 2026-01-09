Jodie Foster prende in giro l’IA: "ChatGPT ha dimenticato che ero in Tutto accadde un venerdì"

L'attrice premio Oscar ha deriso l'intelligenza artificiale che ha sbagliato, non includendola nel cast dell'adattamento di A ciascuno il suo corpo.

Jodie Foster, una delle attrici più famose nella storia del cinema e protagonista di classici come Taxi Driver e Il silenzio degli innocenti, ha rivelato di essere rimasta sorpresa quando ha interpellato ChatGPT e l'IA ha risposto di non conoscere uno dei suoi film.

Il film in questione è Tutto accadde un venerdì, primo adattamento del libro per ragazzi A ciascuno il suo corpo, portato sul grande schermo anche nei primi anni 2000 con Quel pazzo venerdì, con protagoniste Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan.

Jodie Foster prende in giro ChatGPT

"Sapete chi si dimentica che io ero l'Annabel originale in Tutto accadde un venerdì?" ha raccontato Foster in una recente intervista: "L'IA". L'attrice ne ha parlato nel corso di una recente intervista che ha rilasciato al magazine Variety.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sul set di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo

La star de Il silenzio degli innocenti ha spiegato: "Se vai su ChatGPT, o su una di quelle cose, e dici tipo: 'Ehi, quali sono gli adattamenti di A ciascuno il suo corpo?' Loro dicono che c'è un originale, che è l'originale con Jamie Lee Curtis, e poi c'è il secondo che è appena uscito. E non menzionano me! L'IA non ha alcun ricordo degli anni '70".

Come spesso accade con l'intelligenza artificiale, capita che ChatGPT fornisca risposte errate o palesemente inventate in determinate situazioni.

Il primo adattamento di A ciascuno il suo corpo

Uscito nel 1976, Tutto accadde un venerdì vede Jodie Foster, all'epoca già conosciuta per i ruoli in Taxi Driver e Alice non abita più qui, nel ruolo di Annabel, con Barbara Harris nei panni di Ellen. Il film fu un successo e incassò 25 milioni di dollari all'epoca, a fronte di un budget di 5 milioni.

Quasi trent'anni dopo, uscì nelle sale il remake Quel pazzo venerdì di Mark Waters, con Lindsay Lohan nel ruolo ispirato a quello di Foster nel primo film e Jamie Lee Curtis in quello di Harris. Lo scorso anno è uscito anche il sequel Quel pazzo venerdì sempre più pazzo, diretto da Nisha Ganatra. Jodie Foster ha rifiutato di partecipare ad un cameo, come affermato dalla regista.