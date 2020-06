Edgar Wright regista di The Chain, tratto dall'omonimo romanzo

Edgar Wright sarà il regista di The Chain, un thriller tratto dall'omonimo romanzo scritto da Adrian McKinty.

Per la prima volta il filmmaker non firmerà la sceneggiatura di un progetto che lo vedrà coinvolto dietro la macchina da presa: il compito è stato affidato a Jane Goldman che ha già firmato gli script di Kick-Ass e Kingsman.

Il progetto sarà prodotto da Universal Pictures e al centro della trama di The Chain ci sarà Rachel, una donna che scopre che la figlia undicenne è stata rapita. L'unico modo per riaverla è rapire un altro bambino: sua figlia sarà liberata solo quando i genitori della prossima vittima compieranno lo stesso crimine. Se questo non accadrà la bambina verrà uccisa. Rachel è infatti ora parte della Catena, un metodo terrificante e meticoloso che trasforma i genitori da vittime a criminali.

Il libro racconta la storia di Rachel come vittima, sopravvissuta, rapitrice e criminale. Le menti alla base della Catena sanno che i genitori sarebbero disposti a tutto per i propri figli, ma non sanno che Rachel è alla loro altezza, essendo abbastanza intelligente e determinata da essere sopravvissuta a un cancro e da pensare di poter spezzare la Catena.

Edgar Wright si occuperà della regia dopo aver completato il suo lavoro su Last Night in Soho.