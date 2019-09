Joaquin Phoenix a Venezia 2019 per Joker: Le foto del tappeto rosso

Joaquin Phoenix sul tappeto rosso di Venezia 2019 per la premiere trionfale di Joker: con lui, come potete vedere nelle foto, Cate Blanchett, Rooney Mara, Zazie Beetz e tante, tante altre star.

Era uno dei film più attesi di questa 76esima edizione del Festival del cinema di Venezia: Joker di Todd Phillips è stato finalmente proiettato a stampa e pubblico e per la promozione si sono mobilitati anche Joaquin Phoenix, accompagnato da Rooney Mara e Zazie Beetz. L'abitualmente schivo Phoenix ha partecipato, pur senza troppo interesse, a conferenza photocall e red carpet concedendo qualche frettolosa foto ai tantissimi fotografi accorsi ai vari eventi ma soffermandosi per diverso tempo con il pubblico e i fan che lo attendevano ai bordi del tappeto rosso per selfie e autografi. A transitare sulla famosa passerella anche altri volti noti italiani e non: Cate Blanchett, Catherine Deneuve, Nicholas Hoult, la madrina Alessandra Mastronardi e Michelle Hunziker.

Il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Joker, uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre e racconterà la disturbante e dolorosa storia dietro ad uno dei villain più famosi di sempre, affidandosi alla magistrale interpretazione di Joaquin Phoenix e ad immagini potenti e contemporanee.