Joaquin Phoenix su Leonardo DiCaprio: "Ai provini davano sempre le parti a lui"

Joaquin Phoenix ha vinto ai SAG Award 2020 per la sua interpretazione in Joker e nel suo discorso di ringraziamento ha voluto celebrare il talento degli altri attori nominati allo stesso premio: Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Adam Driver e Taron Egerton.

Nello stesso discorso, Joaquin Phoenix ha voluto dedicare il suo premio ad Heath Ledger, ma ha anche ricordato di quando era agli inizi della carriera e lui ed altri giovani colleghi venivano scartati ai provini a favore di un altro giovane attore, sempre lo stesso, che era appunto Leonardo DiCaprio.

"Di solito eravamo io e altri due tizi in competizione per il ruolo e perdevamo sempre a favore di questo ragazzo" - ha raccontato Phoenix - "Nessun attore pronunciava il suo nome. Tutti i direttori del casting sussurravano: "É Leonardo! É Leonardo!" Sei stato d'ispirazione per più di 25 anni, sia per me che per tante altre persone. Ti ringrazio davvero tanto." ha concluso Joaquin Phoenix rivolto al collega, candidato per il suo ruolo in C'era una volta a... Hollywood.

Joaquin Phoenix, candidato agli Oscar 2020 per Joker, si è rivolto anche ad Adam Driver e gli ha fatto i complimenti per Storia di un matrimonio, definendo la sua performance "Bellissima, incredibile e profonda". Altrettanto generosamente, l'attore ha lodato l'interpretazione di Taron Egerton in Rocketman. Il 10 febbraio Joaquin Phoenix, Adam Driver e Leonardo DiCaprio torneranno a sfidarsi per l'Oscar per il miglior attore insieme ai veterani Jonathan Pryce e Antonio Banderas.