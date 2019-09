Joaquin Phoenix: dopo il Joker sarà il protagonista del nuovo film di Mike Mills

Joaquin Phoenix, dopo gli impegni promozionali legati al film Joker, ritornerà sul set come protagonista del nuovo film di Mike Mills.

L'attore, star dell'atteso lungometraggio diretto da Todd Phillips dedicato alle origini del Joker distribuito a ottobre nei cinema, ritornerà su un set cinematografico in autunno per interpretare il prossimo progetto scritto e diretto da Mike Mills, già autore di 20th Century Woman e Beginners.

Per ora la produzione del progetto con protagonista Joaquin Phoenix, che verrà realizzato grazie ad A24, non ha voluto rivelare i dettagli relativi ai personaggi o agli eventi che verranno portati sul grande schermo.

L'attore, nelle prossime settimane, sarà impegnato nella promozione del progetto tratto dai fumetti della DC che ha già conquistato il Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia - di cui potete leggere la nostra recensione di Joker - e sembra in corsa per ottenere numerose nomination agli Oscar.

Joaquin Phoenix, in passato, ha già conquistato tre candidature ai premi assegnati annualmente dall'Academy e molti critici sostengono che l'iconico ruolo potrebbe fargli conquistare l'ambita statuetta. Mike Mills è stato invece nominato agli Oscar nel 2018 grazie alla sceneggiatura di 20th Century Women.