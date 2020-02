Joaquin Phoenix nel corto Guardians of Life per parlare di cambiamenti climatici

Joaquin Phoenix, candidato agli Oscar per Joker, è tra i protagonisti del corto Guardians of Life, ideato per parlare di cambiamenti climatici.

Joaquin Phoenix ha realizzato il cortometraggio intitolato Guardians of Life in collaborazione con il gruppo Extinction Rebellion e l'organizzazione non profit Amazon Watch per sensibilizzare le persone sui problemi legati alla deforestazione e agli incendi.

Il progetto ha tra i suoi interpreti anche Rosario Dawson, Matthew Modine, Oona Chaplin, Q'orianka Kilcher e il musicista Albert Hammond Jr. In Guardians of Life si vede un gruppo di medici, tra cui anche la star di Joker Joaquin Phoenix, cercare di salvare un paziente che stanno operando al cuore.

L'attore ha dichiarato: "L'ho girato per aumentre la consapevolezza sulle conseguenze del settore legato alla carne e ai prodotti caseari sui cambiamenti climatici. Il fatto è inoltre che stiamo tagliando e bruciando le foreste pluviali e vedendo le conseguenze negative di queste azioni in tutto il mondo".

Phoenix ha aggiunto: "Le persone non si rendono conto che siamo ancora in tempo, ma solo se agiamo ora e compiamo dei cambiamenti importanti per quanto riguarda ciò che consumiamo. Non possiamo aspettare che i governi risolvano questi problemi al posto nostro. Non possiamo attendere le elezioni per provare a compiere questi cambiamenti. Abbiamo una responsabilità personale nel cambiare le nostre vite e agire subito".

Joaquin un mese fa è stato arrestato mentre protestava a Washington con Jane Fonda, dopo aver parlato ancora una volta del legame esistente tra i cambiamenti climatici e gli allevamenti intensivi, e nella mattinata di domenica a Londra è stato impegnato in una protesta sull'iconico Tower Bridge.

Guardians of Life, diretto da Shaun Monson, è il primo di 12 progetti che affronteranno la tematica dei problemi ambientali. Matthew Modine ha aggiunto: "I bambini stanno ereditando un mondo irriconoscibile rispetto a quello in cui sono nato. Questo video è un modo per aprire gli occhi delle persone e obbligarle a vedere ciò che sta realmente accadendo di fronte a noi".