C'mon C'mon: Joaquin Phoenix coi capelli rasati alla prima del New York Film Festival

Joaquin Phoenix torna sui red carpet, stavolta al New York Film Festival per presentare il suo nuovo film C'mon C'mon, e lo ha fatto con un nuovissimo look che ha lasciato a bocca aperta i fan per la sua stranezza.

La star di Joker è stato fotografato Al New York Film Festival con la testa parzialmente rasata. Ebbene sì, Joaquin Phoenix si è presentato sul red carpet con la testa rasata in mezzo e delle ciocche lunghe ai lati, con una felpa nera con le parole "Support the Animal Liberation Front", essendo lui un fervente animalista nonché vegano.

Molti fan hanno subito pensato che forse questo nuovo look dell'attore è dovuto a un prossimo progetto, ma lui non si è espresso in merito quindi al momento resta solo un taglio stravagante.

Joaquin Phoenix è apparso al New York Film Festival per promuovere il suo nuovo film, C'mon C'mon, che sarà anche in programma alla Festa del Cinema di Roma 2021. Nella pellicola, l'attore diretta da Mike Mills, interpreta un giornalista radiofonico che viaggia attraverso il paese in un viaggio con suo nipote (Woody Norman). Nel cast anche Gaby Hoffman e Jaboukie Young-White.