Joaquin Phoenix, Elliott Gould e altri creativi ebrei sostengono il discorso di Jonathan Glazer agli Oscar

Joaquin Phoenix, Elliott Gould, Chloe Fineman e più di 150 altri creativi ebrei hanno firmato una lettera aperta a sostegno del discorso di Jonathan Glazer agli Oscar.

Dopo che il dramma sull'Olocausto La zona d'interesse di Glazer ha vinto l'Oscar per il miglior film internazionale alla cerimonia del 10 marzo, il regista ha usato il suo discorso per parlare del conflitto in corso in Medio Oriente.

Le sue parole sono state accolte sia da critiche che da elogi. In una lettera aperta pubblicata il 18 marzo, oltre 1.000 creativi e dirigenti ebrei hanno denunciato il discorso di Glazer per aver contribuito ad alimentare "il crescente odio antiebraico nel mondo", mentre altri, come il regista Ken Loach, sono intervenuti in sua difesa definendo la sua dichiarazione "coraggiosa" e "di enorme valore".

Glazer non ha ancora affrontato pubblicamente il contraccolpo del discorso, ma all'inizio di questa settimana il regista ha donato sette poster firmati de La zona d'interesse a un'asta di Cinema for Gaza per raccogliere fondi per l'assistenza medica ai palestinesi.

Oscar 2024: il regista de La zona d'interesse Jonathan Glazer

I firmatari e la lettera aperta

L'elenco dei 151 firmatari che sostengono Glazer comprende anche la sorella di Phoenix, Rain, la tre volte candidata all'Oscar Debra Winger, il regista di May December Todd Haynes, il regista di Sorry to Bother You Boots Riley, l'acclamato regista Joel Coen, il regista di Room Lenny Abrahamson, la star di Arrested Development David Cross, la documentarista Amy Berg, l'attore di Barbie Hari Nef, il leggendario drammaturgo Tom Stoppard, l'ex CEO di Focus Pictures James Schamus, Kate Berlant, la regista di A dire il vero Nicole Holofcener, l'autore di Secrets & Lies Mike Leigh, il regista di Passages Ira Sachs, l'attrice e scrittrice di Gossip Girl Tavi Gevinson, l'attore de La storia fantastica Wallace Shawn, Emma Seligman, regista di Bottoms, Lola Kirke, star di Mistress America, Janicza Bravo, regista di Zola, Ilana Glazer e Abbi Jacobson, star di Broad City e David Ehrlich, critico cinematografico di IndieWire.

"Siamo artisti, registi, scrittori e professionisti creativi ebrei che sostengono la dichiarazione di Jonathan Glazer agli Oscar 2024. Siamo stati allarmati nel vedere alcuni dei nostri colleghi dell'industria descrivere e denunciare in modo errato le sue affermazioni", si legge nella lettera aperta. "I loro attacchi a Glazer sono una pericolosa distrazione dall'escalation della campagna militare di Israele che ha già ucciso oltre 32.000 palestinesi a Gaza e portato centinaia di migliaia di persone sull'orlo della fame. Siamo addolorati per tutti coloro che sono stati uccisi in Palestina e in Israele nel corso di troppi decenni, compresi i 1.200 israeliani uccisi negli attacchi di Hamas del 7 ottobre e i 253 ostaggi presi".

La lettera continua: "Gli attacchi a Glazer hanno anche un effetto silenzioso sul nostro settore, contribuendo a un clima più ampio di soppressione della libertà di parola e del dissenso, proprio le qualità che il nostro settore dovrebbe avere a cuore. Glazer, Tony Kushner, Steven Spielberg e innumerevoli altri artisti di ogni provenienza hanno denunciato l'uccisione di civili palestinesi. Tutti noi dovremmo essere in grado di fare lo stesso senza essere accusati ingiustamente di alimentare l'antisemitismo". "Onoriamo l'Olocausto dicendo: 'Mai più per nessuno'", si legge nella conclusione della dichiarazione.

In una dichiarazione rilasciata a Variety, Ilana Glazer ha affermato: "Ho firmato questa lettera per contribuire a contrastare il clima di silenzio che molti luoghi di lavoro e industrie stanno affrontando intorno alla guerra di Israele contro Gaza, che ora sta entrando nel suo settimo mese. Questa polemica su Jonathan Glazer ne è solo un esempio".

Schamus ha aggiunto: "Sono passate settimane dal discorso di accettazione di Jonathan Glazer agli Academy Awards, ma, come ci ricorda l'inconcepibile uccisione di questa settimana di sette operatori umanitari del World Center Kitchen - e di innumerevoli altri civili palestinesi - il suo appello all'umanità è diventato ancora più urgente, così come il nostro dovere di creativi ebrei di protestare contro la feroce campagna diffamatoria condotta contro di lui".