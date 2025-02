Joan Thiele a Sanremo 2025 con Eco: testo e significato

Per la prima volta in gara tra i big di Sanremo, Joan Thiele esordisce sul palco dell'Ariston con un brano che invita a difendere le proprie idee come soluzione alla paura

Joan Thiele è al suo esordio sanremese. Cantautrice e musicista, la sua carriera musicale è iniziata nel 2015; all'Ariston porta Eco, un brano ispirato dalla sua infanzia che si conclude con un'esortazione ad affrontare le paure.

Joan Thiele, chi è

Locandina di Ti mangio il cuore

Nata nel 1991 a Desenzano del Garda, con radici che spaziano tra l'Italia e la Colombia, fonde elementi di musica elettronica, indie e influenze sudamericane. Nel maggio 2023 ha vinto il David di Donatello come miglior canzone originale per il brano Proiettili, in coppia con Elodie, tratto dal film Ti mangio il cuore, presentato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Eco, il testo completo

E ti giuro non ho più bisogno di fingere

Questa mia vita è il mio viaggio ed io

Traccio da sola le scelte che faccio

Ma se ci sei tu

Ho più coraggio

E ricordo quando eri bambino

E restavamo ore abbracciati nel letto

Per sentirci grandi e la musica poi ci baciava

Per farci sentire un po' meno soli

Forse sarà l'insicurezza

Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa

Sarà che siamo figli dell'indifferenza

Cresciuti da una donna più pura della bellezza

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

Tu fissala forte dentro gli occhi

Spara al centro qui la notte non ci fotte

(Bang bang woo)

E ti giuro se il tempo è una linea che cambia

Sarò la tua eco e poi mai la distanza che corre tra il mondo e le cose

Ma se ci sei tu

Sì, resto calma

Forse sarà l'insicurezza

Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa

Sarà che siamo figli dell'indifferenza

Cresciuti da una donna più pura della bellezza

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

Tu fissala forte dentro gli occhi

Spara al centro qui la notte non ci fotte

E se capissi perché contano sempre più le idee

Rimangono negli occhi della gente

Hanno più potere della rabbia

Tu difendile

E quando ti senti più fragile

Cambia la pelle

Equilibrio instabile

Fidati è meglio sbagliare che restare immobile

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

E se capissi perché contano sempre più le idee

Rimangono negli occhi della gente

Hanno più potere della rabbia

Tu difendile

(Bang bang woo)

Joan Thiele

Eco, il significato

Il pezzo è un invito a difendere le nostre idee, nonostante le insicurezze. Il testo della canzone, come spiegato dalla stessa Thiele, investiga la paura, l'insicurezza e l'autosabotaggio; a queste emozioni negative, la soluzione sono le idee. Perché a differenza della rabbia, le idee possono toccare le persone: rimangono "negli occhi", canta Thiele. Partendo dal passato, l'infanzia, il brano arriva al presente e si conclude con un'esortazione a superare le fragilità affrontando la paura. Reagire combattendo per ciò in cui crediamo: è questo che fa la differenza, anche se si è cresciuti come "figli dell'indifferenza". La canzone è dedicata al fratello dell'artista.