J.K. Rowling, Warner Bros. difende la scrittrice: "Orgogliosi di collaborare con lei"

Warner Bros. sostiene pubblicamente J.K. Rowling nonostante le polemiche sollevate dalle sue dichiarazioni transfobiche e la campagna di odio che ne è seguita.

Nel corso di una conferenza stampa per l'anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale con l'attore Tom Felton, a una reporter di Sky News è stato proibito di chiedere informazioni sul coinvolgimento della Rowling. Felton è stato intervistato come parte dell'attrazione Mandrakes and Magical Creatures ai Warner Brothers Studios.

La giornalista di Sky News Claire Gregory ha chiesto: "Tu e gli altri interpreti siete ancora il volto del franchise. J.K. Rowling è stata messa in disparte. È strano per lei partecipare a eventi come questo?"

Un responsabile delle pubbliche relazioni è intervenuto prima che Felton potesse rispondere, dicendo: "Prossima domanda, per favore". Il portavoce in seguito ha aggiunto: "J.K. Rowling non è collegata alla Warner o a Tom Felton, il team ha ritenuto che la domanda non fosse pertinente".

Un portavoce del Warner Bros. Studio Tour London ha affrontato la questione dichiarando al Daily Mail UK che "la Warner Bros. ha goduto di una partnership creativa, produttiva e appagante con J.K. Rowling negli ultimi 20 anni. È una delle narratrici più abili al mondo e siamo orgogliosi di essere lo studio che dà vita alla sua visione, ai suoi personaggi e alle sue storie ora e per i decenni a venire".

J.K. Rowling ha scritto i sette romanzi di Harry Potter che hanno dato vita a una saga di enorme successo globale, rendendo la scrittrice una delle donne più ricche d'Inghilterra. Dopo l'adattamento della saga completa in otto film, Rowling ha debuttato come sceneggiatrice con la saga prequel Animali fantastici e dove trovarli, di cui è stato da poco realizzato il terzo film. La scrittrice è finita nell'occhio del ciclone per una serie di commenti transfobici nel corso degli anni, l'ultimo nel marzo 2022 in merito alle proposte di modifica del disegno di legge sulla riforma del riconoscimento di genere in Scozia.