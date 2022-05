Amber Heard rivela: "Johnny Depp si è ubriacato quando ha dovuto vendere il suo yacht a JK Rowling"

É il momento dello yacht di JK Rowling: dopo che Johnny Depp ha presentato la sua causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro l'ex moglie Amber Heard per il suo editoriale sul Washington Post del 2018, lo scorso mercoledì la corte del tribunale di Farifax ha iniziato ad ascoltare la testimonianza dell'attrice di Aquaman.

Durante il processo, la Heard ha parlato di un presunto incidente che avrebbe avuto luogo nel luglio del 2013 quando Depp stava per vendere la sua barca all'autrice di bestseller, con cui ha lavorato in seguito, nel 2018, per le riprese di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald.

"Johnny era arrabbiato per aver dovuto vendere la sua barca e stava bevendo, ma non voleva dirlo ai suoi figli quindi nascondeva loro l'alcol. Lo metteva nelle tazze di caffè e beveva. Quel momento l'ha affrontato così, bevendo. Ma non è mai abbastanza per Johnny. Quindi ha continuato a bere e ha iniziato a diventare sempre più evidentemente ubriaco", ha spiegato l'attrice.

Amber Heard ha detto che lei, Johnny Depp, i suoi figli Lily-Rose e Jack, sono usciti in mare per dire addio allo yacht: "Ci stavamo tutti tuffando, quando ad un certo punto Johnny si è lanciato in acqua di faccia, il modo in cui il suo corpo è caduto nell'acqua ha sconvolto Lily-Rose, che ha iniziato subito a piangere."