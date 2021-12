J.K. Rowling: Lynda Carter risponde ai suoi tweet sulle persone trans

Lynda Carter, nota per aver interpretato la supereroina Wonder Woman nell'omonima serie televisiva degli anni settanta, ha recentemente risposto a J.K. Rowling offrendo una contro-argomentazione ai commenti sulle persone trans recentemente esternati dalla scrittrice britannica.

J.K Rowling durante la premiere londinese di Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Carter ha condiviso i suoi pensieri in risposta ad un post che la Rowling ha pubblicato sul proprio profilo Twitter in cui, facendo riferimento al famoso scrittore inglese George Orwell, ha scritto: "La Guerra è Pace. La Libertà è Schiavitù. L'Ignoranza è Forza. L'Individuo munito di pene che ti ha Violentata è una Donna".

"Non devi essere trans per capire l'importanza di rispettare le persone trans e affermare la loro identità", ha dichiarato la star di Wonder Woman. "La vita è troppo breve. Non riesco a immaginare come possa avere senso usare la propria fama e le proprie risorse per attaccare gli altri".

Oltre a Lynda Carter innumerevoli persone hanno screditato il punto di vista di J.K. Rowling anche se, nel corso degli anni, molte figure letterarie e svariati attori hanno preso le difese dell'autrice di Harry Potter non appena quest'ultima si è ritrovata costretta ad affrontare le critiche relative ai suoi commenti sulle persone trans.