J.J. Abrams annuncia la nascita di Bad Robot Live, svelando il primo progetto teatrale di cui sarà produttore

J.J. Abrams ha deciso di ampliare le attività della Bad Robot anche in campo teatrale.

La casa di produzione ha infatti annunciato la nascita di Bad Robot Live, il cui obiettivo sarà quello di creare spettacoli teatrali, musical e show immersivi.

La nuova realtà della Bad Robot ha già stretto un importante accordo con Ambassador Theatre Group, dando vita a una collaborazione sui progetti presenti e futuri delle due realtà.

Tra gli show in cui J.J. Abrams potrebbe quindi, indirettamente, essere coinvolto, ci sono il revival di Plaza Suite, American Utopia di David Byrne, e Parade con star Ben Platt.

Il primo titolo nato dalla partnership sarà One Woman Show di Liz Kingsman, nominato recentemente ai premi Oliver Award, che arriverà negli Stati Uniti grazie a Bad Robot Live nel 2023.

Abrams, in un comunicato, ha dichiarato: "Non potremmo sentirci più fortunati nel collaborare con ATG. I loro risultati, i premi e i risultati ottenuti parlano da soli, ma quello che ci entusiasma maggiormente sono le persone. L'opportunità di lavorare con Mark Cornell, Kristin Caskey, Adam Speers e il loro team talentuoso nel creare dell'incredibile intrattenimento dal vivo è realmente elettrizzante e lusinghiero".

Il filmmaker aveva già collaborato in veste di co-produttore a vari show teatrali come The Play That Goes Wrong, The Secret e Oh God, A Show About Abortion.

La Bad Robot è stata fondata oltre 20 anni fa, nel 2001, dal regista. Tra i tanti progetti, cinematografici e televisivi, che hanno ottenuto grande successo ci sono Lost, Alias, Westworld, Star Wars: Il Risveglio della Forza, Mission: Impossible, Cloverfield e Super 8.