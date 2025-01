Mel Gibson: ecco quando prenderanno il via le riprese di The Resurrection of Christ

Il regista premio Oscar tornerà dietro la macchina da presa per il seguito del film del 2004.

Ad inizio mese, Mel Gibson aveva dichiarato di non essere sicuro del periodo in cui sarebbero iniziate le riprese del sequel di La passione di Cristo. A quanto pare, ci sono degli aggiornamenti su questo fronte.

Mel Gibson è pronto a dirigere un nuovo film, seguito de La passione di Cristo che raccontò gli ultimi giorni di vita terrena di Gesù Cristo, interpretato da Jim Caviezel.

L'inizio delle riprese di La passione di Cristo 2

"Non ho una data d'inizio" disse Gibson "Devo solo avviare la pre-produzione e vedere cosa succede. Il progetto seguirà il proprio ritmo, si sta prendendo i suoi tempi".

Ora un comunicato stampa fa luce sul programma, e svela che Jim Caviezel si trova soltanto ad un mese dall'inizio della produzione di The Resurrection of Christ.

Il rinvio della produzione di Mel Gibson e la trama del sequel

Mel Gibson ha rinviato parecchie volte le riprese del film, che inizialmente doveva essere girato nel 2023 e poi nel 2024. Il 2025 dovrebbe essere l'anno buono per la produzione di The Resurrection of Christ.

Dal 2016, Mel Gibson ha lavorato intensamente al copione con il fratello Donal e con Randall Wallace, e dopo sei versioni, finalmente è stata approvata la stesura definitiva. La storia si concentrerà sulle ventiquattrore precedenti alla passione di Cristo e sugli eventi intercorsi nei tre giorni tra la sua crocifissione e la resurrezione.

Il primo film del 2004 incassò ben 612 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 30 milioni.