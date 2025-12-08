Jim Caviezel, l’ex Gesù Cristo di Mel Gibson sarà Jair Bolsonaro in un nuovo biopic

Se vi stavate chiedendo che fine avesse fatto Jim Caviezel dopo il mancato ritorno ne La Resurrezione di Cristo di Mel Gibson ora abbiamo la risposta: è in Brasile a girare un biopic sull'ex presidente Jair Bolsonaro.

Caviezel interpreterà proprio Bolsonaro, figura controversa che è stata incarcerata lo scorso novembre, nel prossimo biopic intitolato Dark Horse. Nel settembre 2025, Bolsonaro è stato condannato a 27 anni e 3 mesi di prigione per aver pianificato un colpo di stato, sebbene lui e i suoi sostenitori neghino fermamente le accuse e abbiano paragonato il suo trattamento al "lawfare" affrontato da Donald Trump prima della sua rielezione.

Il film, le cui riprese sono iniziate tre mesi fa, è stato girato in inglese ed è descritto come un ritratto "eroico" di Bolsonaro. Nel cast figurano Lynn Collins ("John Carter"), Esai Morales ("Mission: Impossible"), e anche Felipe Folgosi nel ruolo di un agente della polizia federale. Di seguito trovate un'immagine in anteprima di Caviezel nei panni di Bolsonaro è visibile sopra.

Jim Caviezel è Jair Bolsonaro in una foto dal set

Il biopic è stato girato in gran segreto

Diretto da Cyrus Nowrasteh, il film è stato scritto da Mário Frias, che ha ricoperto l'incarico di Segretario alla Cultura durante il governo Bolsonaro. È stato girato completamente in segreto, con i produttori che hanno mobilitato una task force per evitare fughe di notizie, confiscando telefoni cellulari e mantenendo un rigoroso controllo sulla sicurezza.

Caviezel ha trascorso circa tre mesi in Brasile per girare scene ambientate in diverse regioni, prima di tornare negli Stati Uniti. Le riprese si sposteranno ora in Messico e successivamente di nuovo a Hollywood, dove il film completerà la produzione nel corso del 2026.

L'attore de La passione di Cristo non ha mai nascosto il suo sostegno a Bolsonaro che lui ritiene essere stato vittima del "deep state" brasiliano. Si dice che l'attore abbia motivato la troupe gridando: "Aiutiamolo a essere liberato! Tutto il mondo vi vedrà!".

Jim Caviezel in una foto della serie Person of Interest

Le iniziali resistenze e l'immagine politica di Caviezel

La produzione ha affrontato una resistenza iniziale in Brasile, ma alla fine ha ottenuto supporto internazionale, incluso quello di Donald Trump che, secondo il distributore, ritiene che il film aiuterà la lotta di Bolsonaro per la libertà.

Caviezel è diventato una sorta di kryptonite politica a Hollywood - e tuttavia è riuscito in qualche modo a recitare in uno dei più grandi successo degli ultimi anni al box-office, Sound of Freedom - Il canto della libertà, che ha trionfato nell'estate del 2023. Il film è stato finanziato in modo indipendente ed è arrivato nelle sale grazie a Angel Studios, un distributore basato sul crowdfunding e orientato al pubblico religioso.