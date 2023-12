Jim Caviezel al centro delle critiche per colpa di alcune fake news sul suo presunto odio per Robert De Niro

Jim Caviezel, durante queste giornate di feste, si è ritrovato al centro di una polemica online causata da una fake news che sosteneva si rifiutasse di recitare con Robert De Niro.

A dare il via al problema è stato un articolo satirico pubblicato il 5 dicembre dal Dunning-Kruger Times, poi rilanciato su X il 23 dicembre senza però specificare che si trattassero di dichiarazioni false.

La polemica nata da un equivoco

Jim Caviezel in un'immagine promozionale dell'episodio Triggerman della serie Preson of Interest

Nell'articolo si sosteneva infatti che Jim Caviezel avesse rifiutato una parte in un film, di cui non era stato svelato il titolo, perché non voleva lavorare con Robert De Niro.

L'attore avrebbe dichiarato: "Parlare faccia a faccia con lui diventa realmente imbarazzante, sapendo che sta indossando scarpe rialzate di 15 centimetri".

Le false frasi sono state viste 1,8 milioni di volte sulla piattaforma social e, in un secondo momento, è stato aggiunto al post originale l'avviso che si tratta di un articolo satirico. I post in cui si riportavano le "dichiarazioni" della star di Sound of Freedom in cui definiva De Niro anche "orribile ed empio" sono tuttavia diventati virali e Caviezel è stato sommerso dalle critiche e dai commenti negativi.

Robert De Niro, i migliori 5 film che (forse) non avete visto

Sui social, infatti, molte persone hanno attaccato l'attore prendendolo in giro per la sua convinzione di poter decidere se recitare o meno con De Niro e con frasi denigratorie di vario genere.