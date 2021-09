Jim Carrey e lo scherzo "spaventoso" che fece a Norm Macdonald

Jim Carrey ha reso omaggio per ben due volte al suo amico e connazionale canadese Norm Macdonald con un tweet e un video che mostra uno scherzo di molti anni fa. Il veterano del Saturday Night Live, deceduto martedì dopo una lunga e segreta battaglia contro il cancro, aveva soltanto 61 anni e la sua morte ha scioccato e devastato amici e fan.

"Il mio caro amico Norm Macdonald è morto dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro durata 10 anni. Era una delle nostre gemme più preziose. Un genio della comicità, onesto e coraggioso. Lo amo", ha scritto Carrey su Twitter dopo la notizia della morte di Macdonald.

Carrey, in seguito, ha anche condiviso un video di uno scherzo fatto a Macdonald nel 1999 sul set di Man on the moon, il film biografico sul leggendario Andy Kaufman. Nel video, Macdonald raggiunge gli Universal Studios per pranzare con Carrey, il quale sta brandendo un ascia all'interno del portico della casa utilizzata per le riprese di Psycho di Alfred Hitchcock.

"Durante le riprese di Man on the Moon, Norm Macdonald si è unito a me, io recitavo nei panni di Andy Kauffman, per un pranzo sulla veranda della casa degli Universal in cui è stato girato Psycho ed è stato spaventato da un altro famoso Norman... Viva Norm Macdonald!" ha spiegato Carrey nella didascalia del video.