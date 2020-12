Jim Carrey non sarà più Joe Biden al Saturday Night Live: le "dimissioni" su Twitter

Saturday Night Live: il cast del 2010

Jim Carrey, recente interprete di Joe Biden negli sketch di Saturday Night Live, ha annunciato le proprie "dimissioni" su Twitter. Il comico canadese ha precisato che il suo contratto prevedeva solo sei episodi, quelli andati in onda fino all'inizio di novembre, dopo le presidenziali vinte appunto da Biden, ed è quindi giunto il momento di cedere la parte a qualcun altro. Potete leggere qui sotto il tweet di Carrey:

Jim Carrey è apparso nei primi sei episodi della stagione in corso di Saturday Night Live nei panni di Joe Biden, affiancato da Maya Rudolph nel ruolo di Kamala Harris. La sua decisione di non tornare dopo le apparizioni inizialmente pattuite è stata accolta positivamente sui social, con molti che auspicano che il ruolo del nuovo presidente degli USA sia affidato a uno dei membri fissi del cast (il più gettonato è Alex Moffat). Da diversi anni, infatti, critici e fan contestano l'abitudine del popolare varietà di far interpretare i politici di punta a guest star famose, con l'apice rappresentato da Alec Baldwin che per quattro anni è stato Donald Trump, un incarico che anche lui sembra aver apprezzato sempre di meno nel corso delle stagioni (nella sua ultima apparizione, un mese fa, era visibilmente sollevato a fine episodio). Per quanto riguarda Biden, che durante l'amministrazione Obama aveva il volto di Jason Sudeikis, negli ultimi anni è stato interpretato due volte da Woody Harrelson e una da John Mulaney.

Il nuovo interprete di Biden potrebbe debuttare già tra poche ore, nell'ultimo episodio del 2020, la cui conduzione è stata affidata a Kristen Wiig, membro del cast dal 2005 al 2012. L'attrice è attualmente impegnata con la promozione di Wonder Woman 1984, dove interpreta la villain Cheetah. Il film uscirà nelle sale americane e in contemporanea sulla piattaforma HBO Max il 25 dicembre.