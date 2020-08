Jim Carrey: "Kanye West è uno dei grandi rappresentanti del nostro tempo"

Jim Carrey ha voluto parlare del suo nuovo libro, "Memoirs and Misinformation", durante l'episodio di "Real Time with Bill Maher". Durante lo show ha voluto spiegare perché ha dato voce, anche a Kanye West, tra i suoi personaggi,

Jim Carrey rimane uno dei grandi camaleonti del cinema contemporaneo, capace di mutare forma dalla commedia al thriller. Ora cambia nuovamente le sue capacità e diventa autore, con la sua nuova opera pseudo-autobiografica, intitolata "Memoirs and Misinformation". Pubblicato da Knopf il 7 luglio, il libro è incentrato su un attore ricco, privilegiato e sfinito di nome "Jim Carrey", che si trova alla deriva degli eccessi di Hollywood, con personaggi come Nicolas Cage, Charlie Kaufman e Gwyneth Paltrow.

Nonostante tutte le libertà creative e le licenze sui nominativi, Carrey ha detto che non sono tutti entusiasti del loro alter ego che interpreta una parte in "Memorie e disinformazione". "Cage lo adora, è fuori di testa per questo" - ha detto Carrey durante il Talk Show - "Ha pensato che fosse fantastico. È stato sin da subito onorato di tutto il progetto del libro. Joe Dangerfield mi ha inviato e-mail adorabili su quanto lo amasse e quanto Rodney Dangerfield l'avrebbe amato."

Il conduttore del Talk Show, Bill Maher, ha anche letto un passaggio del libro incentrato su un'invasione aliena, in cui cita che: "Alla fine, Kanye West dice: "Non devi aver paura. Mi parlano con voci soprannaturali." E non sono sicuro che Kanye non l'abbia potuto dire questa settimana!"

"È una cosa molto strana, in cui la parodia si amalgama in modo parallelo alla realtà" - ha detto Carrey - "Ma dobbiamo tenerne conto. Kanye West è uno dei grandi personaggi del nostro Zeitgeist in questo momento e volevo che avesse un posto al suo interno. Non importa cosa stia facendo. Non potrei lasciarlo fuori."

Kanye West ha recentemente fatto notizia per una campagna presidenziale annunciata che è culminata, finora, in una manifestazione caotica in South Carolina all'inizio di questo mese. L'evento ha portato a una certa attenzione la discussione sui social media sullo stato mentale di West; così West ha ammesso di essere bipolare. Sua moglie, Kim Kardashian West, in seguito ha chiesto comprensione mentre la famiglia si occupava della salute mentale di West.

Descrivendo il suo libro, Carrey ha detto: "Non c'è nulla, a questo punto della mia vita artistica, più noioso dell'idea di scrivere gli eventi in un modo puramente cronologico e realistico... solo per farmi pubblicità. In questo libro, Jim Carrey è davvero un rappresentante, un avatar di chiunque sia nella mia posizione. Potrebbe essere qualunque artista, celebrità, stella. Questo è davvero quelllo che succede in questo mondo con tutti i suoi eccessi e le sue vanità."