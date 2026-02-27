Jim Carrey si commuove per il César alla carriera: "Scusate il mio francese, sto imparando"

L'attore è stato salutato da una standing ovation dal pubblico presente alla manifestazione e ha ricevuto il premio dalle mani di Michel Gondry, che l'aveva diretto in Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Jim Carrey si è preso una standing ovation dal gotha del cinema francese alla 51ª edizione dei César Awards, dove ha ricevuto il premio onorario di quest'anno e ha tenuto un discorso commovente interamente in francese.

Carrey, celebre star di The Mask e Il Grinch, è stato insignito del premio che tradizionalmente viene assegnato a una star internazionale, come Julia Roberts lo scorso anno.

Jim Carrey ai César Awards 2026

Il discorso di ringraziamento in francese di Jim Carrey

Dopo esser stato presentato sul palco da Michel Gondry, che lo ha diretto in Eternal Sunshine of the Spotless Mind 22 anni fa, Carrey ha parlato in francese, con un forte accento americano: "Come attore, ogni personaggio che interpreti è come l'argilla nelle mani dello scultore, che modifichi a tuo piacimento. Sono stato davvero fortunato a poter condividere quest'arte con così tante persone che mi hanno aperto il loro cuore".

L'attore ha poi rivelato che "circa 300 anni fa, il (suo) bis-bis-bis-bis-bis-bisnonno, Marc-François Carré, sì, Carré, è nato in Francia, a Saint Malo" ed è emigrato in Canada. "Stasera, con questo magnifico onore, questo quadrato (carré in francese) ha chiuso il cerchio", ha detto l'attore, che ha partecipato all'evento con sua figlia Jane, suo nipote Jackson e la sua fidanzata Mina.

La dedica al padre e l'autoironia col pubblico dei César

La star di Hollywood, con la voce tremante, ha voluto rendere omaggio alla propria famiglia: "Grazie alla mia meravigliosa famiglia, a mia figlia Jane e a mio nipote Jackson. Vi amo ora e per sempre. Grazie alla mia sublime compagna, Mina. Ti amo, Mina. E infine, grazie all'uomo più divertente che abbia mai conosciuto: mio padre. Percy Joseph Carrey, che mi ha insegnato il valore dell'amore, della generosità e del sorriso".

Infine, immancabile una battuta sul suo francese dato che alla fine del suo discorso, ha chiesto al pubblico: "Allora, com'era il mio francese? Quasi mediocre, vero? Perdonatemi, non parlo francese, ma lo sto imparando. La mia lingua è stanca".

Sonic 2 - Il Film: Jim Carrey in una scena

Quali sono i prossimi progetti di Jim Carrey?

Nonostante abbia annunciato più volte il ritiro dalle scene, l'attore è tornato a interpretare il Dr. Robotnik nel franchise di Sonic e probabilmente tornerà nel ruolo nei prossimi film della saga.

Inoltre, Carrey è in trattative per interpretare il ruolo del patriarca George Jetson in questa versione aggiornata e cinematografica della sitcom futuristica The Jetsons (in Italia nota come I pronipoti), tratta dalla popolare serie animata della coppia Hanna-Barbera molto celebre negli anni '60.