Jim Carrey festeggia i 60 anni in un video in cui si finge sdentato: "Ho 60 anni e sono sexy!"

Ieri Jim Carrey ha compiuto 60 anni e ha celebrato la ricorrenza pubblicando su Twitter un divertente video in cui si finge sdentato ed esclama con voce da cartoon: "Ho 60 anni e sono sexy! e stasera avrò per cena puré di mais e pesche passate".

Jim Carrey, noto per le sue esibizioni energiche, ha sfoggiato il suo campionario di facce buffe davanti alla telecamera mentre sfoggiava una maglietta grigia casual. Il tutto mandando in sollucchero i suoi numerosi fan, visto che il suo account ufficiale vanta 18,7 milioni di follower.

La carriera di Jim Carrey è costellata di successi, dalla saga di Ace Ventura al cult The Mask fino al capolavoro di Michel Gondry Se mi lasci ti cancello. Carrey si è trasferito a Hollywood nel 1983 e ha iniziato a esibirsi regolarmente al The Comedy Store, un comedy club sul Sunset Strip, prima di unirsi al cast dell'influente serie di sketch comici In Living Color nel 1990.

Nel 1994, è diventato un nome familiare con l'uscita di Ace Ventura - l'acchiappanimali, dove interpreta un eccentrico detective di animali che ha il compito di trovare un delfino rapito. Il film ha contribuito a lanciare la sua carriera di Carrey ed ha anche avuto un sequel nel 1995, Ace Ventura - Missione Africa.

Sempre nel 1994, l'attore ha recitato nella commedia di supereroi The Mask - da zero a mito, basata sull'omonima serie di fumetti. Il film - che è stato il primo ruolo cinematografico per la sua co-protagonista Cameron Diaz - lo vede interpretare il personaggio di Stanley Ipkiss, un impiegato di banca che trova una maschera magica che gli permette di trasformarsi in un supereroe dalla faccia verde. The Mask è diventato un enorme successo commerciale, incassando oltre 351 milioni di dollari a fronte di un budget di 18 milioni, e Carrey ha ricevuto la sua prima nomination ai Golden Globe per il ruolo.

Nel 2004, Carrey ha recitato in Se mi lasci ti cancello nel ruolo di Joel Barish, un uomo che scopre che la sua ragazza Clementine Kruczynski (interpretata da Kate Winslet) ha cancellato i suoi ricordi di lui e decide di sottoporsi alla stessa procedura. Kate Winslet ha ricevuto una nomination all'Oscar per il suo ruolo.

Di recente, l'iconico attore si è cimentato in un nuovo progetto, comparendo nell'ultimo album del cantante canadese Abel Tesfaye, alias The Weeknd, Dawn FM.