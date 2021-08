Jim Belushi divorzia dalla moglie Jennifer Sloan dopo 23 anni di matrimonio

Jim Belushi ha chiesto il divorzio dalla moglie Jennifer Sloan: la coppia si era sposata nel 1998. La notizia, diffusa da USA TODAY, arriva dopo una lunga crisi della coppa che già nel 2018 aveva pensato di separarsi definitivamente.

L'attore, fratello del compianto John Belushi, si sarebbe rivolto alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles per la richiesta di divorzio dalla sua terza moglie. Lo scorso anno, in un'intervista a Hollywood Reporter, Jim Belushi aveva rivelato che la moglie trascorreva la maggior parte del suo tempo a Los Angeles, dove gestisce una boutique per bambini, mentre lui ha il centro dei suoi affari nell'Oregon. Alcuni anni fa l'attore è diventato produttore di cannabis, trasformando un ranch in una enorme piantagione di marijuana.

Questa è la seconda volta che Jim Belushi e Jennifer Sloan hanno deciso di divorziare. Nel 2018 fu la donna a presentare l'istanza di separazione per "differenze inconciliabili", all'epoca Sloan aveva chiesto l'affidamento dei due figli, Jared e Jamison, e gli alimenti. Anche allora l'istanza fu presentata alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles ma poi fu ritirata quando la coppia decise di riprovarci.

Jim Belushi, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione al Saturday Night Live e alla serie La vita secondo Jim, è stato precedentemente sposato dal 1980 al 1988 con Sandy Davenport, con la quale condivide il figlio Robert Belushi, 40 anni, anche lui attore. Jim è stato sposato anche con Marjorie Bransfield, dal 1990 al 1992.