Gigi e Nate, la recensione: un dramma su un'amicizia unica

Nate Gibson è un adolescente pieno di vita e di sogni, che vive con la sua numerosa famiglia nella cittadina immaginaria di Happy Days. Durante il weekend del 4 luglio è vittima di un malore e ricoverato d'urgenza in ospedale, con un responso che gli lascia poche speranze: è stato infatti colpito da una forma di meningite e le sue probabilità di sopravvivenza sono ridotte al lumicino. Ciò nonostante Nate lotta con tutto se stesso e riprende coscienza, ma niente per lui sarà più come prima.

I due protagonisti del film Netflix

In Gigi e Nate infatti il ragazzo si ritrova costretto su una sedia a rotelle, incapace di badare a se stesso: quattro anni dopo quel tragico giorno il protagonista è alle prese con una profonda depressione data dalla sua condizione debilitante, che gli impedisce di condurre un'esistenza come quella di tutti i suoi coetanei. Fino a quando un giorno sua madre decide di trovargli un animale da compagnia, rivolgendosi ad un'associazione che si occupa di pazienti affetti da simili patologie. Nella vita di Nate entra Gigi, una scimmietta cresciuta in cattività che diventerà per lui un'amica inseparabile...

Gigi e Nate: insieme contro tutti

Gigi & Nate: la piccola Gigi in una foto

Non è ispirato a una storia vera per quanto possa sembrarlo, ma prende comunque spunto da diverse associazioni che utilizzano scimmie addomesticate nel tentativo di alleviare le sofferenze di persone disabili. D'altronde si sa come gli animali offrano un supporto incredibile a coloro che soffrono, anche se solitamente siamo abituati a vedere cani o gatti impegnati a tal scopo e i primati non sono certo i primi a passarci per la testa. Non soltanto a noi a quanto pare, giacché la sceneggiatura vede nel ruolo di villain inaspettati delle orde di animalisti inferociti, pronti a tutto pur di negare al protagonista la presenza di questa compagna codata in quanto contraria alle leggi della natura, offrendo uno scontro tra punti di vista entrambi condivisibili ma qui con una netta distinzione tra chi gioca il ruolo di cattivo improvvisato.

Più contro che pro

Charlie Rowe e la scimmietta protagonista in una scena

Gigi e Nate punta tutto sul messaggio e sulle buone intenzioni di partenza, ma finisce per risultare spesso sbilanciato: la prima parte è inclinata verso un pietismo figlio di una certa retorica a prova di grande pubblico, la seconda propende invece per una leggerezza via via maggiore che sembra quasi far dimenticare il dramma di partenza. Ovvio che il cuore del racconto tenda a concentrarsi sul legame tra il ragazzo e la scimmietta, ma anche in questo caso il cuore del rapporto non è abbastanza approfondito per risultare effettivamente emozionante nei momenti chiave, con le scene clou che non riescono a suscitare la commozione necessaria. Parallelamente è altalenante la gestione delle figure secondarie, con alcuni personaggi che entrano e spariscono senza lasciare traccia e una caratterizzazione fin troppo sui generis dei membri della famiglia, che pur vanta interpreti di rilievo come Marcia Gay Harden, Jim Belushi e Diane Ladd nelle vesti della stravagante nonna.

Insieme per sempre?

Gigi & Nate: una scena del film

Con l'ultima parte che lascia spazio alla battaglia legale, con relativo exploit processuale, Gigi e Nate si trascina per quasi due ore su un leit-motiv prevedibile e monotono, tra sussulti romantici e nostalgici che mettono a confronto il prima e il dopo di questo ragazzo sfortunato, che ha visto il proprio futuro cambiare radicalmente da un giorno all'altro senza colpa alcuna. Charlie Rowe cerca di infondere la giusta personalità, ma se il suo personaggio è ingabbiato dalla condizione clinica l'attore è altrettanto vittima di una maglia narrativa che non gli concede molte libertà, sintomatico di un racconto che si basa eccessivamente sulla premessa di partenza. Con un epilogo aperto alla speranza, il film trova la sola conclusione possibile nel suo tentativo di soddisfare la complessità dell'argomento con la facilità di un parziale lieto-fine: peccato che nel corso della vicenda l'impressione di assistere a un qualcosa di più artificioso che sincero e genuino faccia più volte capolino, vanificando la verosimiglianza e l'urgenza del tema in favore di vie commerciali più comode e sicure.