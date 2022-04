Jessica Henwick e Hugo Weaving nel cast di The Royal Hotel

Jessica Henwick e Hugo Weaving saranno i protagonisti del social thriller The Royal Hotel, un progetto che verrà diretto da Kitty Green.

Nel cast del progetto era già stata annunciata la presenza dell'attrice Julia Garner, recentemente star della serie Inventing Anna.

In The Royal Hotel si racconterà quello che accadrà quando Hannah (Julia Garner) e la sua migliore amica Liv (Jessica Henwick) partono per un viaggio decidendo di attraversare l'Australia a piedi.

Dopo che le due giovani rimangono senza soldi, decidono di accettare un lavoro al The Royal Hotel, un bar situato in una città mineraria nell'outback australiana. Billy (Hugo Weaving), il proprietario del bar, non esita a introdurre le donne alla cultura australiana all'insegna del bere alcolici insieme ad alcuni degli abitanti locali. Ma quando il loro comportamento supera il confine, Hannah e Liv si ritrovano intrappolate in una situazione snervante che presto sfugge al loro controllo.

A scrivere la sceneggiatura è stata Kitty Green in collaborazione con Oscar Redding e la produzione è curata da See-Saw Films, lo studio che ha recentemente realizzato Il potere del cane.

La produzione del dovrebbe iniziare in estate.