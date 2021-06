Knives Out 2: Jessica Henwick nel cast del sequel di Cena con delitto

L'attrice Jessica Henwick è entrata a far parte del cast di Knives Out 2, l'atteso sequel di Cena con delitto diretto da Rian Johnson.

Il cast di Knives out 2, il sequel di Cena con delitto, continua a espandersi e online è stato rivelato l'arrivo di Jessica Henwick.

L'attrice, recentemente nel cast di The Matrix 4, sarà impegnata sul set dell'atteso progetto dopo la fine delle riprese di The Gray Man, il lungometraggio con star Ryan Gosling e Chris Evans.

Il cast stellare di Knives Out 2 ci saranno, oltre alla star Daniel Craig, comprende anche Dave Bautista, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Edward Norton e Madelyn Cline.

Come accaduto con gli altri interpreti, la produzione del sequel non ha svelato i dettagli del personaggio affidato a Jessica Henwick, conosciuta dal pubblico internazionale grazie ai suoi ruoli in Il Trono di Spade e nelle serie prodotte dalla Marvel per Netflix.

Rian Johnson sarà nuovamente sceneggiatore e regista del film, oltre a esserne uno dei produttori in collaborazione con Ram Bergman.

In Cena con delitto 2 Daniel Craig sarà per la seconda volta il detective Benoit Blanc, ma non si conoscono ancora i dettagli relativi al nuovo caso su cui dovrà indagare il protagonista.