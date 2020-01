Star Wars, Jessica Henwick racconta quanto è andata vicino a interpretare Rey

La nuova trilogia di Star Wars si è ormai conclusa, ma Jessica Henwick ha rivelato che non solo il suo personaggio è ancora vivo e tornerà nei fumetti, ma anche che, originariamente, era un altro il ruolo per cui aveva fatto il provino: quello di Rey.

Durante un'intervista con l'Hollywood Reporter per promuovere il suo ultimo film, Underwater, l'attrice di Iron Fist e Il trono di spade ha rivelato che prima di ottenere il ruolo di Jess Pava in Star Wars, pilota di X-Wing estremamente popolare nel fandom, ha preso parte a una serie di audizioni per interpretare la protagonista della nuova trilogia, Rey.

"Ho fatto 6 mesi di provini per un altro personaggio. Ma alla fine J.J. Abrams mi ha detto 'Voglio che tu sia nel film, ma voglio scrivere un altro personaggio per te'. È così che Jess Pava è stata creata" ha raccontato la Henwick, che ha confermato il ritorno di Pava dopo la battaglia finale ne L'Ascesa di Skywalker "Jess è viva e vegeta, e potete leggere tutto sulle sue nuove avventure nei fumetti spin-off".

Ma un po' l'amaro in bocca per non aver ottenuto il ruolo principale (andato poi, come sappiamo, a Daisy Ridley) era rimasto, almeno inizialmente... "Dopo sei mesi di audizioni, non puoi fare a meno di volere disperatamente quel ruolo. Perciò ero a abbastanza pezzi in quel periodo".

Ma (quasi) ogni volta che un attore o un'attrice non ottiene un ruolo importante, c'è (quasi) sempre una Forza superiore in gioco, che può aprire loro nuove possibilità.

A breve, infatti, arriverà anche in Italia Underwater, il film in cui recita al fianco di Kristen Stewart, mentre nel 2021 Jessica Henwick sarà la protagonista del nuovo capitolo di Matrix. Non male, dopotutto.