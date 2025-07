Jessica Chastain torna su Apple TV con The Savant: data di uscita e prime immagini della nuova serie thriller

Jessica Chastain è la protagonista e produttrice esecutiva di The Savant, la nuova serie limitata Apple attesa al debutto venerdì 26 settembre su Apple TV+.

I primi due episodi saranno rilasciati contemporaneamente, seguiti da una pubblicazione settimanale ogni venerdì, fino al 7 novembre. La serie, composta da otto episodi, è scritta e ideata da Melissa James Gibson, già showrunner e sceneggiatrice per progetti di grande prestigio, e prodotta da Fifth Season e Anonymous Content.

Nel cuore della storia troviamo una misteriosa investigatrice, conosciuta solo con il nome in codice "The Savant", interpretata da Chastain. L'agente lavora sotto copertura, infiltrandosi in forum e gruppi online di estremisti per prevenire attacchi e violenze. Una trama tesa, ispirata a eventi reali e arricchita da un forte impianto psicologico e sociale.

Una serie ispirata a una storia vera pubblicata da Cosmopolitan

La vicenda prende ispirazione da un'inchiesta giornalistica uscita su Cosmopolitan nel 2019, firmata da Andrea Stanley, intitolata "Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?". Al centro dell'articolo, una donna indicata con l'iniziale "K", ex agente e veterana dei Marine, che collabora con l'FBI monitorando soggetti potenzialmente pericolosi sui social e nel dark web.

The system can't stop what it doesn't see coming.



Jessica Chastain is #TheSavant - September 26 on Apple TV+ pic.twitter.com/SlpzOvMWBC — Apple TV (@AppleTV) July 23, 2025

"K", madre e moglie, è soprannominata "savant" per l'abilità quasi istintiva nel riconoscere profili comportamentali ad alto rischio. Secondo la ricostruzione giornalistica, ha contribuito ad anticipare le mosse di futuri assassini come Patrick Crusius, responsabile della strage di El Paso, o Omar Mateen, autore dell'attacco al Pulse di Orlando. In uno dei casi documentati, ha permesso all'FBI di fermare Michael Finton, che nel 2009 stava progettando un attentato contro un edificio federale.

Privacy e identità protetta: chi è davvero "The Savant"?

Per motivi di sicurezza, l'identità reale di "K" è rimasta protetta. Non ha profili pubblici, non rivela la sua occupazione e mantiene un basso profilo per proteggere se stessa e la sua famiglia. Non è chiaro se abbia partecipato direttamente allo sviluppo di The Savant, ma la sua influenza sulla scrittura e sulla rappresentazione del personaggio è evidente.

Mothers' Instinct: Jessica Chastain in un momento del film

A interpretare il marito della protagonista sarà Nnamdi Asomugha, già al fianco di Chastain nel film The Good Nurse. Il cast include anche Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste e la guest star Pablo Schreiber, mentre James Badge Dale avrà un ruolo ricorrente di rilievo.

Un team creativo d'eccezione dietro The SavantOltre a Chastain, anche Kelly Carmichael è coinvolta nella produzione attraverso la loro Freckle Films. Al progetto partecipano anche Alan Poul, la stessa Melissa James Gibson e il regista Matthew Heineman. David Levine e Garrett Kemble firmano la produzione per Anonymous Content, mentre Andrea Stanley, autrice dell'inchiesta originale, figura come consulente.Con un tema attuale e sensibile, un cast stellare e un'impostazione da thriller investigativo, The Savant si preannuncia come una delle serie di punta dell'autunno 2025 su Apple TV+.