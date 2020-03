Jessica Chastain in sexy quarantena: le sue foto da febbre a 40

Jessica Chastain si è messa in quarantena e ci chiede, attraverso una serie di foto sexy - in una delle quali appare praticamente nuda - se lo sta facendo bene. Beh, a giudicare dalle foto, nulla da dire sulle pratiche igieniche, ma così rischia di far salire la febbre a 40 ai fan!

In realtà Jessica Chastain per l'occasione ha rispolverato alcune foto di un vecchio photoshoot realizzato qualche anno fa da Ellen von Unwerth per l'edizione britannica di GQ. In una foto è immersa in una vasca da bagno colma di schiuma, con pochi vestiti addosso e in una posa un po' scomoda ma sexy, in un'altra foto è al telefono, completamente nuda, con il lenzuolo che la copre a malapena nei punti strategici, mentre nella terza foto è languidamente adagiata sul letto, in biancheria intima.

"Sto facendo bene questa quarantena a casa?" chiede l'attrice. Sì, Jessica, ci sembra perfetta. Basta non uscire di casa se non per necessità, come stabilisce l'ultimo decreto governativo, e basta lavarsi spesso le mani. Le foto sexy non sono vietate.

L'ultima apparizione cinematografica di Jessica Chastain risale allo scorso autunno con It - Capitolo due. Di recente ha girato due film in post-produzione, Ava e The Eyes of Tammy Faye in cui interpreta la controversa cantante e tele-predicatrice Tammy Faye Messner.