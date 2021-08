Jessica Chastain: le sessioni di trucco per Tammy Faye "hanno danneggiato la mia pelle"

La trasformazione fisica di Jessica Chastain per The Eyes of Tammy Faye e le ripetute sessioni di trucco avrebbero danneggiato la pelle dell'attrice americana.

Determinati ruoli rimangono impressi non soltanto nella memoria degli spettatori ma lasciano anche dei segni sui fisici degli attori. Ad esempio, a causa delle pesanti sessioni di trucco per The Eyes of Tammy Faye, Jessica Chastain sostiene che la sua pelle sia stata danneggiata.

Molly's Game: Jessica Chastain e il regista Aaron Sorkin sul set del film

Nel corso di un'intervista con il Los Angeles Times, Jessica Chastain ha parlato del suo ruolo e della sua trasformazione fisica per The Eyes of Tammy Faye. Nel film, l'attrice interpreta Tammy Faye Bakker, che è morta a 65 anni nel 2007 a causa di un cancro al colon. Il progetto racconta la storia della donna e di suo marito, Jim Bakker, che hanno dato vita al PTL Club, un progetto a sfondo religioso, e lo hanno trasformato in un'impresa multimilionaria poi perita a causa di uno scandalo sessuale che ha coinvolto Bakker e la sua segretaria. La trasformazione di Jessica Chastain in Tammy Faye non è stata semplice. Sono servite, infatti, ore e ore di sessioni di trucco per trasformare l'attrice nella famosa telepredicatrice.

Jessica Chastain sostiene che tali prolungate sessioni di trucco abbiano danneggiato la sua epidermide. L'attrice ha raccontato: "Credo di aver subito danni permanenti alla mia pelle. Mangio con attenzione, uso i migliori prodotti ed evito di stare al sole per preservare la mia pelle. Ma è difficile sopravvivere a sessioni di trucco del genere. Dover portare addosso tutto quel trucco rovina la pelle, è inevitabile. Adesso sembro una 50enne. No, oddio, scherzo. Tutto questo va bene se fatto per l'arte".

Jessica Chastain ha continuato a raccontare: "Non è il make-up che fa il personaggio. Si deve recitare attraverso il trucco. Tammy era davvero emozionale e io temevo di non riuscire a trasmettere la sua forza a causa di tutto questo trucco. Riuscirò a comunicare tutto questo alle persone? Dovevo convincermi di non essere truccata in modo tale da riuscire a recitare bene".

Tendenzialmente, Jessica Chastain trascorreva dalle quattro alle sette ore al trucco: "Certe volte ho anche avuto attacchi di panico. Ero davvero dispiaciuta. Mi sembrava di prendere ogni giorno un volo a lunga percorrenza. Se impieghi 4 ore per truccarmi, poi ne devi impiegare circa due per togliere tutto quanto! Ogni giorno finivo per non avere energie... E non avevo ancora nemmeno recitato. Tammy era un personaggio davvero energico quindi, per me, è stato un vero problema. Il suo make-up era molto pesante, tipico degli anni Novanta. Non ho mai recitato con tutto questo trucco addosso".

Nel corso di un'intervista rilasciata a PEOPLE a giugno, Jessica Chastain aveva commentato il momento delegato al make-up insieme ai suoi truccatori di fiducia, Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh: "Ogni momento avevo qualcosa in faccia. Il mio volto è diverso rispetto a quello di Tammy e, quindi, serviva sempre qualche stratagemma per renderci più simili di quanto non fossimo! L'aiuto dei miei truccatori è stato fondamentale per farmi calare meglio nei suoi panni".