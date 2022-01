Jessica Chastain produttrice della serie distopica The School For Good Mothers

Jessica Chastain porterà sul piccolo schermo The School For Good Mothers, romanzo distopico che riflette sul concetto di maternità.

Jessica Chastain ha acquisito con successo i diritti TV del romanzo distopico The School For Good Mothers attraverso la sua società di produzione, Freckle Films. Il romanzo d'esordio Jessamine Chan, il cui lancio negli USA è previsto nelle prossime ore, diventerà una serie diretta da Jude Weng.

The School For Good Mothers seguirà la storia di una giovane madre che, a causa del suo scarso giudizio, viene arruolata dal governo per partecipare a un programma di riforma simile al Grande Fratello che misura il successo e i fallimenti dell'amore e della devozione di una madre. Se non riuscirà a riscattarsi, la donna potrebbe perdere l'affidamento di sua figlia.

L'adattamento della serie sarà prodotto da Jessica Chastain e Kelly Carmichael per Freckle Films insieme a Weng e Chan con Endeavour Content. Al momento non è chiaro se Jessica Chastain reciterà nello show.

L'attrice è reduce del successo della serie drammatica HBO Scene da un matrimonio, disponibile in Italia su Sky e NOW. La vedremo prossimamente nell'action thriller 355 e nel dramma Gli occhi di Tammy Faye.