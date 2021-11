Jessica Chastain: "Hollywood ha sempre sbagliato tutto negli spy movie al femminile"

Jessica Chastain, protagonista di The 355, ha parlato degli spy movie al femminile, spiegando perché Hollywood avrebbe sbagliato tutto in questo genere di film.

Jessica Chastain ha spiegato perché pensa che Hollywood abbia sbagliato tutto per quanto riguarda gli spy movie al femminile. Le sue dichiarazioni arrivano a meno di due mesi di distanza dall'uscita di The 355, il film di spionaggio che la vede protagonista insieme ad altre tre dive del cinema.

A partire dal mese di gennaio, il pubblico internazionale avrà la possibilità di vedere riunite sul grande schermo Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger: saranno infatti loro le protagonista di 355, nuovo film diretto da Simon Kinberg, in cui le quattro attrici interpretano delle spie impegnate nel recupero di un'arma top secret, caduta nelle mani di un pericoloso mercenario. Chastain, che ha già interpretato un'analista della CIA in Zero Dark Thirty, ha approfittato quindi di una recente intervista con Empire per parlare, in generale, degli spy movie al femminile.

L'attrice di Molly's Game ha quindi discusso di ciò che differenzia questo nuovo film d'azione dai precedenti thriller femminili. Chastain ha affermato che Hollywood e l'industria cinematografica in generale hanno "davvero sbagliato tutto con le spie femminili", spiegando che i film precedenti le hanno mostrate come "barattoli di miele", pronte a sfruttare solo la loro sessualità per fare il proprio lavoro di spionaggio. Chastain sostiene che le spie femminili nella vita reale sono "usate per le loro menti" e che una rappresentazione più raffinata e accurata risulterebbe molto più interessante. Nello specifico, l'attrice ha dichiarato: "Sento che l'industria cinematografica abbia davvero sbagliato tutto con le spie femminili. Le hanno dipinte come delle fanatiche, e questa non è assolutamente la realtà. Le donne non vengono usate per i loro corpi, vengono usate per le loro menti, il che equivale ad un concetto ben più interessante".

The 355 uscirà all'inizio del prossimo anno, dopo essere stato ritardato a causa dell'emergenza sanitaria. La travagliata produzione del film ha superato diverse battute d'arresto, incluso il coinvolgimento dell'attrice Fan Bingbing in uno scandalo fiscale, che ha richiesto ai produttori di attendere l'esito delle indagini. L'ultimo trailer del film è uscito il mese scorso, anticipando azione esplosiva ed un cast all-star, di cui fa parte anche Sebastian Stan. Chastain manterrà il suo status di eroina anche in futuro, visto che sarà lei a recitare al fianco di Jake Gyllenhaal nell'adattamento cinematografico del videogioco sparatutto The Division.