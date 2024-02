Jessica Chastain e Bradley Cooper hanno svelato che fanno parte della stessa associazione genitori-insegnanti

Jessica Chastain e Bradley Cooper, sul red carpet dei SAG Awards 2024, hanno rivelato che fanno parte della stessa associazione genitori-insegnanti.

Le due star del cinema hanno ammesso che non si vedevano di persona da molto tempo, pur sostenendosi a vicenda in più occasioni.

L'amicizia tra le due star

Bradley Cooper aveva interrotto l'intervista di Jessica Chastain ai microfoni di Elaine Welteroth, realizzata in diretta per Netflix, e l'attrice ha spiegato: "Siamo nello stesso gruppo per i nostri figli. Abbiamo una specie di associazione genitori-insegnanti".

Il regista e protagonista di Maestro ha ribadito: "Lo siamo, ormai da molti anni".

Cooper ha avuto una figlia con Irina Shayk, Lea de Seine, che è nata nel mese di marzo 2017. Chastain è invece madre di Giulietta Passi Chastain, nata alla fine del 2018, e di Augustus, nato nel 2022.

Le due bambine, come hanno rivelato i genitori, probabilmente condividono alcune lezioni o corsi nonostante la differenza di un anno di età e questo ha permesso ai genitori di interagire più volte.

Bradley Cooper, Il lato positivo di essere una star

I progetti di Cooper

Bradley ha spiegato che l'amica e collega l'ha sostenuto nel corso degli ultimi anni e Jessica ha svelato che aveva visto alcune scene di Maestro sul cellulare di Cooper quando si erano incrociati durante la pandemia, molto tempo prima dell'uscita nelle sale.

L'attrice ha quindi chiesto quali progetti avesse ora che sta concludendosi la stagione dei premi che ha visto Maestro tra le nomination, ricevendo come risposta: "Mi riposerò un po' e vedrò quello che accade. Spero di fare in futuro un film con Will Arnett".