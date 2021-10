Jessica Chastain e Sergio Mattarella sul red carpet della Festa di Roma

Jessica Chastain apre le danze alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2021, fotografata sul red carpet assieme al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, presente anche lui all'evento.

L'Auditorium Parco della Musica torna a respirare cinema con la nuova edizione della Festa, aperta per l'occasione dal film The Eyes of Tammy Faye, che ha incantato il pubblico presente in sala, incluso il nostro Capo del Governo.

Protagonista della pellicola Jessica Chastain, che porta sullo schermo il personaggio titolare, la televangelista Tammy Faye Bakker, e che già avevamo accolto poche settimana fa alla Mostra del Cinema di Venezia, dove aveva presentato assieme ad Oscar Isaac un altro suo progetto, la miniserie televisiva Scene da un Matrimonio.

E se allora aveva fatto "scalpore" un video dei due sul red carpet del Lido, questa volta a far parlare è l'amichevole incontro con il Presidente Mattarella sul tappeto romano.

Per citare il tweet... Oscar Isaac chi?