Jessica Chastain e Oscar Isaac: la risposta dell'attrice al bacio di Venezia 2021 (FOTO)

Arriva direttamente tramite Twitter la risposta di Jessica Chastain al bacio che Oscar Isaac le ha dato sul red carpet di Venezia 2021, divenuto un vero e proprio tormentone sui social.

Mancano ancora alcuni giorni alla fine del Festival di Venezia 2021 ma già oggi possiamo inserire il bacio di Oscar Isaac a Jessica Chastain tra i momenti più discussi di questa edizione dell'evento cinematografico. La coppia ha raggiunto il Lido per presentare Scene da un matrimonio, la nuova miniserie che li vede protagonisti. Si tratta di un'opera creata e diretta da Hagai Levi, remake dell'omonima serie svedese del 1973 di Ingmar Bergman, che debutterà negli States il 12 settembre 2021. Proprio questa data è riportata nell'ultimo post social di Chastain, la quale ha scelto una simpatica immagine per "rispondere" al gesto d'affetto di Isaac. La foto in questione ritrae Gomez Addams che bacia la sua amata moglie Morticia, in un modo che assomiglia molto a quello adottato da Isaac sul red carpet di Venezia.

Chastain si è presentata davanti ai fotografi con un abito rosso scintillante, mentre Isaac indossava un classico smoking nero. I due si sono scambiati sguardi, abbracci e gesti di affetto che hanno fatto sognare i loro fan. L'entusiasmo è poi schizzato alle stelle quando Isaac ha accarezzato la pelle candida della collega, per poi baciarle l'interno del braccio. Un momento raccolto in una clip che in poco tempo è diventata virale sui social. Ricordiamo che Oscar Isaac è stato il doppiatore proprio di Gomez Addams nel film di animazione del 2019 diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon che vede protagonisti i personaggi della famiglia Addams.

Nella nostra recensione di Scene da un matrimonio abbiamo descritto i punti di forza dei cinque episodi che costituiscono la miniserie targata HBO, la quale racconta la storia di una coppia alle prese con le varie fasi della vita e dell'amore. In Italia sarà trasmessa dal 20 settembre 2021 su Sky Atlantic.